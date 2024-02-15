Поставляли сырье для российских "Искандеров": СБУ задержала украинских топ-менеджеров

СБУ сообщила о подозрении для российского олигарха Олега Дерипаски. Также они задержали связанных с ним украинских топ-менеджеров, которые поставляли в Россию сырье для производства "Искандеров".

СБУ объявили о подозрении Дерипаске

СБУ собрала доказательства против российского олигарха Олега Дерипаски и его топ-менеджеров в Украине. Главный фигурант получил заочное уведомление о подозрении, а двое других были задержаны.

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Речь идет, в частности, о директоре недобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в России,

– сообщили в СБУ.

Двое топ-менеджеров помогли олигарху присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на действующий запрет на продажу. С тех пор, и во время полномасштабного вторжения, оттуда поставлялись горные породы для выплавки стали в Россию.

Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер". Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем,

– написано в сообщении.

Трое фигурантов получили:

Олег Дерипаска – подозрение по семи статьям Уголовного кодекса Украины (УКУ);

Директора украинской компании – подозрение по двум статьям УКУ;

Куратор (сообщник директора) – подозрение по двум статьям УКУ.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению предприятия,

– пишут в СБУ.

В феврале 2023 года активы "Глуховского карьера кварцитов" были национализированы в пользу Украины.