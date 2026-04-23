Новый медиагигант за 111 миллиардов: Warner Bros одобрили сделку с Paramount
- Акционеры Warner Bros. одобрили сделку об объединении с Paramount, которая будет завершена после регуляторных согласований.
- Общая сумма приобретения составляет более 111 миллиардов долларов, и сделка может существенно изменить медиаландшафт, включая Голливуд.
Акционеры Warner Bros согласились на объединение с Paramount, чем дали зеленый свет на создание одного из крупнейших в мире медиагигантов. Окончательное завершение сделки стоит ожидать на 3 квартал 2026 года.
Что известно о сделке Warner и Paramount?
О том, какое решение приняли акционеры на собрании 23 апреля, говорится в материале The Wall Street Journal.
На специальном внеочередном собрании акционеры Warner Bros. в большинстве поддержали соглашение об объединении с Paramount.
В компании ожидают, что сделку окончательно удастся закрыть в третьем квартале 2026 года. Сейчас же решение должно пройти регуляторные согласования. Это связано с тем, что объединяются два крупных бизнеса, в частности киностудии и телестудии. То есть ряд кабельных сетей сможет контролировать только одна структура.
В частности известно, что слияние компаний может существенно повлиять на сферу развлечений. В то же время, как отмечает АР, окончательное соглашение изменит даже Голливуд и медиаландшафт в целом.
Что известно о деталях сделки?
Издание дополнительно сообщает о стоимости акций. На совещании согласовали продажу по 31 доллару за акцию. Общая сумма приобретения вместе с долгами компании составляет более 111 миллиардов долларов.
Также известно, что генеральный директор Warner Bros. Discovery прокомментировал решение акционеров, как то, что означает "еще одну ключевую веху на пути к завершению этой исторической сделки".
Зато в Paramount отмечают, что надеются на завершение сделки в ближайшие месяцы и ждут "реализацию создания медиа- и развлекательной компании следующего поколения".
Что еще известно о слиянии компаний Warner Bros. и Paramount?
Ранее было известно, что Paramount активно ищет деньги на завершение сделки с Warner Bros. Discovery. Так, основным "спасителем" может стать Public Investment Fund. Именно эта компания, по предварительной информации, готова вложить до 10 миллиардов долларов. Общая сумма, которую ищет Paramount – 24 миллиарда долларов.
Потенциальными компаниями, которые могут финансово помочь также являются Qatar Investment Authority и L'imad Holding.
В частности известно, что слияние компаний объединит такие бренды как CNN и CBS. И улучшит позиции компаний в то время, когда зрителей переманивают на стриминговые платформы.