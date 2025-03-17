Президент "Киевстар" рассказал, на каком этапе сделка по приобретению Uklon

Мобильный оператор "Киевстар" планирует в ближайшее время окончательно закрыть сделку по покупке сервиса заказа такси Uklon.

Какие планы у "Киевстар"

Об этом в интервью ЭП рассказал президент "Киевстар" Александр Комаров, информирует 24 Канал.

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По его словам,соглашение между "Киевстаром" и Uklon будет закрыта в ближайшее время. Это приобретение является частью стратегии компании по созданию цифровой экосистемы.

"Мы стремимся стать цифровым оператором, который объединяет популярные среди клиентов сервисы, формируя комплексную экосистему", – рассказал Комаров.

Деталей экосистемы не разглашают

В "Киевстаре" пока не разглашают финансовых деталей, но обещают сделать это после завершения сделки.

Кроме того, "Киевстар" намерен использовать свою развитую инфраструктуру, включая широкую сеть магазинов, колл-центры и системы анализа данных, для масштабирования бизнеса Uklon. Компания также рассматривает возможность выхода на международные рынки, используя возможности своей материнской компании Veon.

Заметьте. По информации ЭП, переговоры между "Киевстаром" и Uklon о возможном приобретении продолжались как минимум с июля 2023 года.