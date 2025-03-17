Які плани у "Київстар"

Про це в інтерв’ю ЕП розповів президент "Київстар" Олександр Комаров, інформує 24 Канал.

Дивіться також Київстар купує Uklon – АМКУ схвалив угоду

За його словами,угода між "Київстаром" та Uklon буде закрита найближчим часом. Це придбання є частиною стратегії компанії зі створення цифрової екосистеми.

"Ми прагнемо стати цифровим оператором, який об'єднує популярні серед клієнтів сервіси, формуючи комплексну екосистему", – розповів Комаров.

Деталей екосистеми не розголошують

У "Київстарі" поки що не розголошують фінансових деталей, але обіцяють зробити це після завершення операції.

Крім того, "Київстар" має намір використовувати свою розвинену інфраструктуру, включаючи широку мережу магазинів, кол-центри та системи аналізу даних, для масштабування бізнесу Uklon. Компанія також розглядає можливість виходу на міжнародні ринки, використовуючи можливості своєї материнської компанії Veon.

Зауважте. За інформацією ЕП, переговори між "Київстаром" та Uklon щодо можливого придбання тривали щонайменше з липня 2023 року.