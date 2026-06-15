Пострадали 10 тысяч посылок: "Новая почта" рассказала о последствиях массированной атаки
В результате российского удара по логистической инфраструктуре "Новой почты" был разрушен один из самых современных терминалов. При этом никто из сотрудников не пострадал.
Россия нанесла удар тремя ракетами: каковы последствия атаки на "Новую почту"?
В компании подчеркнули, что благодаря заблаговременной подготовке и соблюдению правил безопасности удалось избежать человеческих жертв. Об этом в эфире 24 Канала рассказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
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В целом атаковали тремя баллистическими ракетами, разрушили два корпуса, сейчас ведутся восстановительные работы. Помимо материального ущерба, пострадали около 10 000 посылок в контейнерах,
– говорит Поперешнюк.
По его словам, в самом терминале посылок почти не было. Следующий шаг – установление связи с клиентами, потерявшими посылки, и возмещение ущерба.
Планируется, что терминал заработает уже на этой неделе, однако на полное восстановление уйдет несколько месяцев.
Обратите внимание! Это был особый сортировочный центр – первый в стране, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от Vanderlande.
Сколько пострадавших в результате атаки на Киев?
По состоянию на утро 15 июня известно о 5 погибших в результате удара по Киеву. О последствиях массированного обстрела сообщают глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр города Виталий Кличко.
Сначала было известно о 4 погибших. Но позже их количество возросло. Пострадавшая, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии, скончалась.
На данный момент известно о 35 раненых. Среди них – двое детей 5 и 6 лет, а также беременная женщина. В ГСЧС раскрыли масштаб разрушений в столице:
- Оболонский район. Здесь вспыхнули массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Произошло попадание в 9-этажный жилой дом. Также повреждена жилая застройка и произошло задымление подъездов.
- Соломенский район. Враг попал в 9-этажный жилой дом.
- Деснянский район. Оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, возник пожар. В результате падения обломков разрушены 3 частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и объектах образования, в частности детского сада.
- Дарницкий район. В результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.
- Печерский район. Россияне попали в 17-этажный жилой дом. Также в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской Лавры.
- Шевченковский район. Возник пожар на территории овощного рынка. Противник попал в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом.
- Голосеевский район. Разгорелись пожары в жилом многоэтажном доме, на складских и инфраструктурных объектах.
- Святошинский район. Здесь повреждена жилая застройка.
- Днепровский район. Зафиксировано падение обломков, повреждение частного дома.