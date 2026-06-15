Росія вдарила трьома ракетами: які наслідки атаки по "Новій пошті"?
У компанії наголосили, що завдяки завчасній підготовці та дотриманню правил безпеки вдалося уникнути людських жертв. Про це в етері 24 Каналу розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.
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У цілому атакували трьома балістичними ракетами, зруйнували два корпуси, зараз йдуть відновлювальні роботи.Крім матеріальної шкоди, постраждали близько 10 000 посилок в контейнерах,
– каже Поперешнюк.
За його словами, у самому терміналу посилок майже не було. Наступний крок – встановлення зв’язку з клієнтами, які втратили посилки, та відшкодування.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Планують, що термінал запрацює вже цього тижня, проте на повне відновлення знадобиться кілька місяців.
Зауважте! Це був особливий сортувальний центр – перший у країні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від Vanderlande.
Скільки постраждалих внаслідок атаки на Київ?
Станом на ранок 15 червня відомо про 5 загиблих внаслідок удару по Києву. Про наслідки масованого обстрілу повідомляють глава КМВА Тимур Ткаченко та мер міста Віталій Кличко.
Спочатку було відомо про 4 загиблих. Але пізніше їх кількість зросла. Постраждала, яка перебувала у лікарні в тяжкому стані, померла.
Наразі відомо про 35 поранених. Серед них – дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. У ДСНС розкрили масштаб руйнувань у столиці:
- Оболонський район. Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів.
- Солом'янський район. Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок.
- Деснянський район. Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка.
- Дарницький район. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.
- Печерський район. Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.
- Шевченківський район. Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок.
- Голосіївський район. Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах.
- Святошинський район. Тут пошкоджено житлову забудову.
- Дніпровський район. Зафіксоване падіння уламків, пошкодження приватного будинку.
Що відомо про попередні обстріли "Нової пошти"?
- У ніч проти 8 червня внаслідок російського обстрілу Харкова було пошкоджено депо №5 "Нової пошти". За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 посилки загальною вартістю близько 1 мільйон гривень.
- У четвер, 4 червня, ворог повторно за два дні атакував інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. Однак співробітники компанії під час атаки не постраждали.