Россия нанесла удар тремя ракетами: каковы последствия атаки на "Новую почту"?

В компании подчеркнули, что благодаря заблаговременной подготовке и соблюдению правил безопасности удалось избежать человеческих жертв. Об этом в эфире 24 Канала рассказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Смотрите также Готовят прорыв: "Новая почта" собирается открыть еще 300 отделений в Польше

В целом атаковали тремя баллистическими ракетами, разрушили два корпуса, сейчас ведутся восстановительные работы. Помимо материального ущерба, пострадали около 10 000 посылок в контейнерах,

– говорит Поперешнюк.

По его словам, в самом терминале посылок почти не было. Следующий шаг – установление связи с клиентами, потерявшими посылки, и возмещение ущерба.

Планируется, что терминал заработает уже на этой неделе, однако на полное восстановление уйдет несколько месяцев.

Обратите внимание! Это был особый сортировочный центр – первый в стране, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от Vanderlande.

Сколько пострадавших в результате атаки на Киев?

По состоянию на утро 15 июня известно о 5 погибших в результате удара по Киеву. О последствиях массированного обстрела сообщают глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр города Виталий Кличко.

Сначала было известно о 4 погибших. Но позже их количество возросло. Пострадавшая, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии, скончалась.

На данный момент известно о 35 раненых. Среди них – двое детей 5 и 6 лет, а также беременная женщина. В ГСЧС раскрыли масштаб разрушений в столице: