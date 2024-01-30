Национализированный "Сенс Банк" заработал 5 миллиардов: какая часть этих денег уйдет в бюджет
Источник:Интерфакс-Украина
С июля 2023 года "Сенс Банк" принадлежит государству. Финучреждение продолжило активно работать и готово пополнить бюджет на миллиарды гривен.
Прибыль "Смысл Банка" пойдет в бюджет
Согласно предварительным данным 2023 год был для национализированного "Смысла Банка" вполне успешным. Чистая прибыль финучреждения составила 5 миллиардов долларов.
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Впрочем, по словам и.о. председателя правления "Смысл Банка" Елены Зубченко лучше дождаться конечных результатов финансового аудита и только после них делать выводы.
Предварительно у нас получалось чуть более 5 млрд грн. Но сейчас работает новый аудитор EY, поэтому до завершения их работы говорить наверняка нельзя,
– сказала Зубченко.
По рекомендации НБУ банк также деформировал резервы под кредитный риск. Просто сейчас EY проверяет соответствие резервов требованиям Международных стандартов финансовой отчетности.Национализация бывшего Альфа-банка состоялась в июле 2023 года. Компания ABH Holdings SA, принадлежащая олигарху Фридману и бывшая владельцем банка подала на Украину иск требуя более 1 миллиарда долларов в качестве компенсации.
Что касается уплаты налогов, то "Смысл банк" готов отдать в казну 50% своей прибыли. Как только завершится аудит, соответствующая сумма будет уплачена в бюджет.
По данным НБУ по состоянию на 1 декабря 2023 года общие активы "Смысл Банка" составили более 123 миллиардов гривен. Этот банк является 8-м в стране и занимает 4% рынка.