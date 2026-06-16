На рынке труда наблюдается бум сезонной работы: кого ищут и где платят самые высокие зарплаты

В преддверии летнего сезона в Украине традиционно растет спрос на временных и сезонных работников. Бизнес начинает более активно искать сотрудников для сферы торговли, логистики, строительства, общественного питания и обслуживания.

Сезонные вакансии на рынке труда в 2026 году и средние зарплаты

В Украине растет количество объявлений о сезонной и временной работе, пишет УНИАН.

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В мае 2026 года больше всего сезонных вакансий было опубликовано для разнорабочих. Медианная зарплата в этой категории составляет около 18,7 тысячи гривен. Среди самых популярных сезонных вакансий:

продавцы – медианная зарплата 24,8 тысячи гривен;

повара – 33 тысячи гривен;

водители – 32 тысячи гривен;

строители – 25,5 тысяч гривен;

уборщики – 19 тысяч гривен;

грузчики – 24,5 тысячи гривен;

официанты – 22,5 тысячи гривен.

Спрос в основном сосредоточен в сферах, где работники нужны для обеспечения пиковых сезонных нагрузок: в заведениях общественного питания, магазинах, на складах, в сфере доставки и строительных работах.

Где сезонным работникам платят больше всего

Самые высокие медианные зарплаты в сфере сезонной работы зафиксированы преимущественно в западных областях Украины. Лидером стала Тернопольская область, где средняя медианная зарплата составляет 29 тысяч гривен.

Второе и третье места занимают Волынская и Львовская области, где медианные зарплаты составляют 28,4 тысячи гривен и 27,3 тысячи гривен соответственно. От 26 до 26,5 тысяч гривен в мае 2026 года предлагали в Киевской, Одесской и Ровенской областях.

Что изменилось

В некоторых профессиях уровень предложения сезонной работы стал ниже, если сравнивать с маем прошлого года. В частности, количество вакансий для разнорабочих сократилось на 18%, однако эта подкатегория по-прежнему самая многочисленная на платформе. Также стало меньше предложений для:

строителей – на 32%;

официантов – на 22%;

охранников – на 14%.

Зато на отдельные должности работников в мае 2026 года искали активнее. Заметно вырос спрос среди работодателей на грузчиков (+68%), бариста (+57%), поваров (+23%) и шиномонтажников (+21%).

Работодатели активно ищут работников для сфер торговли, общественного питания, логистики и обслуживания, а количество откликов на отдельные вакансии свидетельствует о высокой заинтересованности украинцев во временной подработке. В то же время ситуация различается в зависимости от региона: больше всего вакансий традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах, тогда как самые высокие зарплаты предлагают преимущественно западные области Украины,

– резюмировали эксперты.

К слову, сейчас в Украине наблюдается серьезный дефицит работников в аграрном секторе. В частности, мобилизация сократила количество наиболее продуктивной категории работников, то есть мужчин в возрасте 25–45 лет.

Только в первом квартале 2026 года украинские работодатели предлагали почти 148 тысяч вакансий в сельском хозяйстве. А закрыть им удалось только 61 тысячу. Среди наиболее востребованных сегодня специальностей – механизаторы и операторы агродронов.