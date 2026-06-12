Укрпочта подсчитала убытки после атаки "Шахеда" в Харькове: какую сумму выплатят клиентам

8 июня российский "Шахед" нанес удар по логистическому хабу Укрпочты в Харькове. Сумма убытков компании от поражения харьковского хаба составит более 11 миллионов гривен.

Убытки Укрпочты от атаки "Шахеда"

В результате удара был поврежден сортировочный центр компании в Харькове. Часть отправлений была уничтожена или повреждена,, сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Укрпочта не получает никаких дотаций, грантов или субсидий из какого-либо бюджета, поэтому эти потери компания покроет из собственной прибыли,

– отметил Смилянский.

По его словам, из этой суммы более 1 миллиона гривен выплатят клиентам за уничтоженные посылки. Компания уже связывается с клиентами, чтобы помочь получить выплаты. Через 1 – 2 дня с момента подачи заявления убытки обещают компенсировать.

Мы активно работаем с владельцем сортировочного центра над оценкой планов восстановления. Уходить из Харькова мы не собираемся и уже работаем над вариантами возобновления работы хаба. Пока продолжаются эти работы, Укрпочта перестроила логистику через резервные площадки и наладила стабильную доставку посылок, писем, прессы, лекарств и товаров,

– рассказал Смилянский.

К слову, В ГСЧС Украины добавили,, что удар произошел в Холодногорском районе Харькова.

Одно из попаданий пришлось на складское здание почтового отделения. Разрушенные конструкции здания, возник пожар на площади 1000 квадратных метров,

– отметили спасатели.

Что известно о других атаках на Харьков и область?