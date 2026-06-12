Укрпочта подсчитала убытки после атаки "Шахеда" в Харькове: какую сумму выплатят клиентам
8 июня российский "Шахед" нанес удар по логистическому хабу Укрпочты в Харькове. Сумма убытков компании от поражения харьковского хаба составит более 11 миллионов гривен.
Убытки Укрпочты от атаки "Шахеда"
В результате удара был поврежден сортировочный центр компании в Харькове. Часть отправлений была уничтожена или повреждена,, сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
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Укрпочта не получает никаких дотаций, грантов или субсидий из какого-либо бюджета, поэтому эти потери компания покроет из собственной прибыли,
– отметил Смилянский.
По его словам, из этой суммы более 1 миллиона гривен выплатят клиентам за уничтоженные посылки. Компания уже связывается с клиентами, чтобы помочь получить выплаты. Через 1 – 2 дня с момента подачи заявления убытки обещают компенсировать.
Мы активно работаем с владельцем сортировочного центра над оценкой планов восстановления. Уходить из Харькова мы не собираемся и уже работаем над вариантами возобновления работы хаба. Пока продолжаются эти работы, Укрпочта перестроила логистику через резервные площадки и наладила стабильную доставку посылок, писем, прессы, лекарств и товаров,
– рассказал Смилянский.
К слову, В ГСЧС Украины добавили,, что удар произошел в Холодногорском районе Харькова.
Одно из попаданий пришлось на складское здание почтового отделения. Разрушенные конструкции здания, возник пожар на площади 1000 квадратных метров,
– отметили спасатели.
Что известно о других атаках на Харьков и область?
- В течение 10 июня россияне несколько раз наносили удары беспилотниками "Герань-2" по Харькову. Один из них упал в нескольких метрах от стоматологической клиники,, в результате чего чудом никто не пострадал. В это время в кабинете находились стоматолог,, ассистент и клиент. К счастью,, все обошлось испугом и незначительными травмами.
- В тот же день в Немишлянском около 9:30 беспилотник попал в жилой дом – произошло возгорание. Также повреждены автомобили. В то время как в Индустриальном районе беспилотник попал в жилой многоэтажный дом. В результате удара произошло возгорание на 1 и 2 этажах.
- В ночь на 9 июня Россия запустила по Чугуеву Харьковской области 5 ракет Х-59. Одна из них попала в жилой район в центре города. В результате атаки погибли двое мужчин и 22-летняя женщина, которая была на 7-м месяце беременности.