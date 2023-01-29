Shell собирается свернуть розничный бизнес сразу в трех странах

Энергетический гигант Shell рассматривает вариант выхода с рынков сразу с трех стран из-за жестких рыночных условий. Несмотря на это, годовая прибыль компании достигла рекордных показателей из-за повышения цен на топливо.

Жесткие рыночные условия

Из-за жестких рыночных условий Shell рассматривает возможность выхода из своих розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Нидерландах и Германии.

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Это связано с тем, что европейские поставщики энергии в 2022 году столкнулись с резкими скачками оптовых цен и попытками правительств защитить потребителей от роста счетов.

Британский бизнес Shell имеет 1,4 миллиона клиентов.

Немецкий – насчитывает 110 тысяч.

Голландский – 15 тысяч.

Инвестиции в Великобритании

В 2022 году Shell вложила почти 1,5 миллиарда долларов в свой британский розничный бизнес по продаже электроэнергии, чтобы помочь ему справиться с огромной волатильностью цен на электроэнергию, которая уже привела к краху нескольких британских коммунальных предприятий.

Рекордная прибыль Shell

Shell заявила, что начала стратегический анализ трех своих предприятий, который, вероятно, продлится несколько месяцев. Решения по их будущему еще не приняты.

Несмотря на то, что розничный бизнес компании предстал перед трудностями, Shell собирается зафиксировать рекордную годовую прибыль в размере более 30 миллиардов долларов в 2022 году. Все из-за резкого роста цен на нефть и газ.