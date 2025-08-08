Shell официально уходит из Украины: что будет с их АЗС
- Shell начало процесс ребрендинга своих АЗС в Украине под марку Ukrnafta, включающую 118 заправок по стране.
- Укрнафта завершила сделку по приобретению 51% совместного предприятия с Shell, планируя завершить ребрендинг до 2026 года.
Первые автозаправочные комплексы Shell в Украине официально сменили вывески – теперь это станции сети Ukrnafta. В компании сообщили об открытии обновленной АЗС в Киеве, которая ранее работала под брендом Shell.
Было Shell – стало Ukrnafta?
Это фактически означает начало масштабного ребрендинга всей бывшей сети Shell, включающей 118 АЗС по всей стране, из которых 22 – в столице, передает 24 Канал.
Справка. Укрнафта ранее завершила сделку по приобретению 51% в совместном предприятии с Shell. Остальные 49% остаются у Фонда госимущества Украины.
Shell исчезнет полностью?
По словам экс-коммерческого директора компании Сергея Федоренко, все упоминания о Shell должны исчезнуть с украинских заправок до февраля 2026 года. Ребрендинг включает не только изменение логотипов, но и ремонт и стандартизацию объектов – этот процесс продлится несколько лет.
После завершения интеграции Укрнафта получит сеть из 663 АЗС – крупнейшую в Украине.
Кроме того, активно расширяется и сеть UPG – компания уже перебрендирует 34 заправки ANP в Киеве и в ближайшее время получит разрешение на аренду еще 47 АЗС.