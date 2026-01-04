Монетизация для Shorts: реально ли зарабатывать с коротких видео на YouTube

YouTube ввел монетизацию и для коротких видео. Речь идет, именно о Shorts. Однако оплата за такие ролики далеко не такая высокая, как за длинные. Их предназначение совсем другое.

Какая оплата за Shorts сейчас?

Монетизация Shorts зависит от страны для которой автор создает контент, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Сейчас самая высокая она для США. Однако эта оплата все равно остается минимальной, для сравнения:

В США оплата за короткие видео за 1000 просмотров – 0,328 доллара;

а вот за стандартные видео – 10,26 долларов, сообщает сервис Exploding Topics.

Для других стран монетизация на YouTube следующая:

после США, следующей по размеру монетизации является Швейцария, там за 1000 просмотров можно получить – 0,205 долларов;

одна из самых высоких оплат для Австралии – 0,193 доллара;

Южной Кореи – 0,185 доллара;

Великобритании – 0,166 доллара;

Канады – 0,165 доллара;

Германии – 0,163 доллара;

Гонконга – 0,147 доллара;

Японии – 0,144 доллара;

Тайваня – 0,140 долларов;

Австрии – 0,135 доллара;

Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Эксперты говорят, что использовать Shorts для заработка неэффективно. Гораздо лучше их применять для продвижения, ведь:

это недорогой метод;

который не требует значительных усилий и привлекает большую аудиторию.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?