Закрыть ФЛП без штрафов: как избежать проблем с налоговой после прекращения деятельности

Самое распространенное мнение, что при завершении предпринимательской деятельности стоит только подать заявление о закрытии бизнеса. Однако это не так, потому что нужно завершить еще ряд процессов, разобраться с налогами и отчетностью.

Как закрыть ФЛП в 2026 году?

О том, как зарегистрировать прекращение работы бизнеса, говорится на портале Дия.

Сейчас закрыть ФЛП можно автоматически и онлайн. Для этого нужно зайти в Дию, авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина и подать соответствующее заявление. По времени это до 5 минут.

Вся необходимая информация подтянется в ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц). Задача для пользователя – проверить соответствие данных и подписать заявление с помощью электронной подписи.

Затем окончательно сформированный документ о прекращении деятельности ФЛП отправляют в ЕГР, информация о закрытии поступит также в налоговую службу.

Обратите внимание! Проверить статус заявления и обновления по нему можно в кабинете гражданина в разделе "Обратите внимание".

Как альтернативу можно рассмотреть вариант, когда предприниматель лично обращается в ЦНАП.

Как не получить штраф при закрытии ФЛП?

Перед тем, как подать заявление о завершении предпринимательской деятельности, нужно убедиться, что подготовка к этому процессу была качественной.

Обратите внимание! Если не завершить некоторые дела или не уплатить налоги – впоследствии есть риск получить штраф и проблемы с налоговой.

Поэтому, на ресурсе 7eminar, акцентируют на поочередном завершении всех процессов, связанных с бизнесом во время его закрытия. Алгоритм таков:

увольнение наемных работников, если они были;

подача формы о закрытии объекта налогообложения;

снятие с регистрации РРО (регистратор расчетных операций), если таковые были;

закрытие банковского счета.

Только после этих шагов можно подать заявление о прекращении деятельности. Когда последний документ сформируют и утвердят нужно также подать ликвидационную отчетность. Она составляется нарастающим итогом с начала года и подается за последний отчетный период, который соответствует дате прекращения ФЛП.

Налоговая начала массово проверять закрытых ФЛП,

– отмечает Александр Зарайский.

На своем канале "Налоговый консультант" он рассказал, что бизнесы начали закрываться из-за войны, экономическое положение и повышение НДС в будущем. И именно это привлекло внимание налоговой.

В то же время нужно знать, что прекращение деятельности не отменяет обязательств бизнеса. Иными словами бывшим предпринимателям нужно заплатить налоги в полном объеме за месяц, в котором ФЛП прекратил работу. Речь идет о ЕСВ, военном сборе и едином налоге для ФЛП 1 и 2 групп.

Например, если предприятие закроется в начале апреля – владелец обязан заплатить соответствующие сборы за весь месяц (за весь апрель).

