В Нидерландах компанию-поставщика строительного оборудования Dieseko Group BV оштрафовали на почти 1,8 миллиона евро. В чем именно помогла компания России, читайте дальше.

За что оштрафовали компанию

Как сообщается, компания участвовала в строительстве Крымского моста, за что ее обвиняют в нарушении международных торговых санкций. В рамках внесудебного урегулирования компания выплатила государству общую сумму 1 780 000 евро.

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Расследование в Нидерландах установило, что в 2015 и 2016 годах компания Dieseko Group поставляла России оборудование и комплектующие для строительства Крымского моста. Кроме того, компания присылала на объект специалистов для оказания технической помощи.

Санкции предусматривали запрет на продажу товаров и оказание услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

Напомним, что Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию Крыма до 23 июня 2025 года. Эти санкции были введены в июне 2014 года экономически-политическим блоком в ответ на незаконную оккупацию украинского Крыма и города Севастополь.