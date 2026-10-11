ФЛП III группы заплатят больше, чем ожидали: за какую ошибку штрафует налоговая

Предприниматели, работающие по упрощенной системе, должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Даже если деньги поступили в бюджет в полном объеме, ошибка в декларации может стать основанием для финансовых санкций.

Когда налоговая может оштрафовать ФЛП

Если в ходе камеральной проверки декларации ФЛП – плательщика единого налога третьей группы будет выявлено занижение налогового обязательства, предпринимателю могут начислить штраф, пишет ГНС.

При этом факт полной уплаты единого налога сам по себе не гарантирует освобождения от ответственности.

Известно, что камеральная проверка проводится без отдельного выезда к предпринимателю. Налоговики анализируют поданные декларации, расчеты и другие данные, которые используются для проверки правильности налоговой отчетности:

В целом контролирующий орган может проверить декларацию или уточняющий расчет в течение 30 календарных дней после последнего дня предельного срока подачи документа. Если предприниматель подал отчетность с опозданием, отсчет начинается с даты ее фактической подачи. Для деклараций, к которым приложено заявление о возврате бюджетного возмещения, предусмотрены отдельные правила.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, налоговая служба составляет соответствующий акт.

Какие штрафы грозят ФЛП

Предприниматели самостоятельно отвечают за правильность расчета единого налога, полноту и своевременность его уплаты, а также за соблюдение сроков подачи отчетности.

Если результаты проверки свидетельствуют о занижении или завышении налогового или иного денежного обязательства, контроль за которым осуществляет налоговая служба, контролирующий орган должен самостоятельно определить подлежащую уплате сумму.

Размер штрафа зависит от характера нарушения:

10 % от установленной суммы налогового обязательства – за нарушение, вследствие которого налоговый орган самостоятельно определяет сумму обязательства на основаниях, предусмотренных Налоговым кодексом;

– за нарушение, вследствие которого налоговый орган самостоятельно определяет сумму обязательства на основаниях, предусмотренных Налоговым кодексом; 25 % – если контролирующий орган докажет, что нарушение было умышленным;

– если контролирующий орган докажет, что нарушение было умышленным; 50% – если соответствующее нарушение повторно совершено в течение 1 095 календарных дней.

Таким образом, финансовые последствия могут быть значительными, особенно если налоговая служба докажет умышленность действий или зафиксирует повторное нарушение.

Как ФЛП могут избежать штрафов

Налоговое законодательство предусматривает случаи, когда плательщика могут освободить от финансовой ответственности за налоговое правонарушение.

В частности, это возможно, если предприниматель самостоятельно исправил ошибки в ранее поданных декларациях или расчетах, а также самостоятельно уплатил доначисленные налоговые обязательства и предусмотренные законом штрафные санкции.

Поэтому предпринимателям следует проверять не только факт уплаты единого налога, но и правильность заполнения деклараций.

К слову, предприятиям грозят штрафы до 102 тысяч гривен. Речь идет о законопроекте №16098, который предлагает изменить ответственность за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

Больше всего изменения могут затронуть именно предприятия. В частности, авторы законопроекта предлагают существенно увеличить финансовые санкции за ненадлежащее взаимодействие с контролирующими органами.