ФЛП могут наказать за малейшие ошибки: какие штрафы наиболее распространены в Украине
- Украинские ФЛП могут получить штрафы за просроченные налоги, непредставление декларации и другие нарушения.
- Другие распространенные причины штрафов включают отсутствие первичных документов, невыдачу фискальных чеков, получение дохода без соответствующего КВЭД и т.д., иногда сумма может достигать более 80 тысяч гривен.
Украинские ФОПы в 2026 году могут получить штраф за некоторые невнимательности – от опоздания с налогами до отсутствия чеков или документов. Чаще всего проблемы возникают из-за банальных вещей, однако в таком случае можно схватить значительный штраф.
Какие штрафы за неуплату налогов и непредставление декларации?
Самая распространенная причина штрафов – просроченные налоги, пишет "Новости.LIVE".
Смотрите также Конец налоговой дыре и сверхупрощенный режим: что означают налоговые изменения правительства
Для предпринимателей на упрощенной системе предусмотрены фиксированные суммы:
- по единому налогу для ФЛП 1 группы – 166,40 гривен (50% от ставки за месяц); по единому налогу для ФЛП 2 группы – 864,70 гривны (50% от ставки за месяц);
- по военному сбору – 432,35 гривны (50% от ставки за месяц).
У ФЛП 3 группы все зависит от суммы долга: если задержка до 30 дней – придется заплатить 5% от задолженности, если больше – уже 10%. А если долг "висит" более трех месяцев, добавляется еще и пеня.
Еще одна типичная проблема – отчетность. Если не подать декларацию вовремя, придется выложить 340 гривен. Повторное нарушение в течение года обойдется уже в 1 020 гривен.
Какие еще штрафы есть для ФЛП?
Но налогами дело не ограничивается. Есть целый список других причин, по которым ФЛП часто получают штрафы:
- отсутствие первичных документов – 1 020 гривен;
- отсутствие товарного учета для продавцов рисковых групп – 100% от стоимости;
- невыдача фискальных чеков – 100% от суммы проданных товаров без чека;
- занижение дохода в декларации – 25% от суммы;
- получение дохода без соответствующего КВЭД – 15% единого налога;
- превышение годового лимита дохода – 15% единого налога с суммы превышения;
- неоформление наемных работников – 10 минимальных зарплат за каждого человека (86 470 гривен в 2026 году).
Впрочем, есть и небольшое послабление. Во время военного положения за некоторые нарушения не штрафуют сразу – сначала предупреждают и дают время все исправить. Если быстро среагировать, можно обойтись без финансовых потерь.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
3 и 2 группы физических лиц-предпринимателей отличаются установленным годовым объемом лимита, а также наемным количеством работников. В то же время ставки единого налога и военного сбора в них разные, однако единого социального взноса – одинаковые.
В то же время лучшими днями для регистрации ФЛП является начало месяца. Для 3 группы ФЛП вопрос заключается в уплате единого социального взноса, а для других групп есть возможность проверить все правильные шаги по регистрации.
Предприниматели на 1 группе единого налога могут работать без кассового аппарата, в частности при торговле на рынках и бытовых услугах без наемных работников.
ФЛП 2, 3 и 4 групп имеют возможность работать без кассового аппарата при определенных условиях, таких как дистанционная оплата или исключительно безналичные расчеты.