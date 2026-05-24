ФОПам готовят большие штрафы: когда можно потерять десятки тысяч гривен

В 2026 году для украинских предпринимателей продолжают действовать полные штрафы за нарушения, связанные с использованием регистраторов расчетных операций (РРО). Речь идет о кассовых аппаратах или программных решениях, которые фискализируют продажи и формируют чеки для покупателей.

Какие есть штрафы для ФЛП, связанные с РРО?

За игнорирование требований законодательства бизнес может получить серьезные финансовые санкции, а сама ошибка способна стать поводом для проверки со стороны налоговой службы, пишет Новости. LIVE.

Смотрите также Топливо вне кассы и алкоголь без акцизов: налоговая начала массово штрафовать бизнес

Самые жесткие санкции предусмотрены за:

отсутствие РРО;

продажу товаров без проведения через кассу;

невыдачу чеков;

ошибки в реквизитах;

использование РРО с просроченным сроком действия.

В таких случаях штраф составляет:

100% стоимости проданного товара – за первое нарушение; 150% стоимости товара – за повторное нарушение.

Другие штрафы для предпринимателей

Кроме основных санкций, в 2026 году действуют и другие финансовые наказания за нарушение кассовой дисциплины. Среди них:

510 гривен – за непредставление отчетности по РРО;

5100 гривен – за отсутствие штрихкода и кода УКТ ВЭД в чеках при продаже подакцизных товаров;

от 1700 до 3400 гривен – за прием наличных от физлица на сумму свыше 50 000 грн;

от 8500 до 17 000 гривен – за повторное аналогичное нарушение;

от 1700 до 3400 гривен – за прием наличных от юридического лица на сумму свыше 10 000 гривен;

от 8500 до 17 000 гривен – за повторное нарушение этой нормы;

от 1700 до 3400 гривен – за отсутствие POS-терминала в торговой точке;

от 1700 до 3400 гривен – за несвоевременное или неполное оприходование наличности;

1020 гривен – за отсутствие документов, подтверждающих ошибочно проведенную через кассу сумму;

от 34 до 85 гривен – для кассиров за несвоевременное закрытие смены.

Кому из ФЛП можно не платить штраф?

В то же время часть предпринимателей временно освободили от ответственности за нарушение правил использования РРО. Речь идет о ФЛП, которые работают на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий и на территориях возможных боевых действий.

Но важно: это послабление не касается продажи подакцизных товаров.

Что еще надо знать ФЛП в Украине?