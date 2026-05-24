Які є штрафи для ФОП, пов’язані з РРО?

За ігнорування вимог законодавства бізнес може отримати серйозні фінансові санкції, а сама помилка здатна стати приводом для перевірки з боку податкової служби, пише Новини. LIVE.

Найжорсткіші санкції передбачені за:

відсутність РРО;

продаж товарів без проведення через касу;

невидачу чеків;

помилки в реквізитах;

використання РРО із простроченим терміном дії.

У таких випадках штраф становить:

100% вартості проданого товару – за перше порушення; 150% вартості товару – за повторне порушення.

Інші штрафи для підприємців

Окрім основних санкцій, у 2026 році діють й інші фінансові покарання за порушення касової дисципліни. Серед них:

510 гривень – за неподання звітності з РРО;

5100 гривень – за відсутність штрихкоду та коду УКТ ЗЕД у чеках при продажу підакцизних товарів;

від 1700 до 3400 гривень – за приймання готівки від фізособи на суму понад 50 000 грн;

від 8500 до 17 000 гривень – за повторне аналогічне порушення;

від 1700 до 3400 гривень – за приймання готівки від юридичної особи на суму понад 10 000 гривень;

від 8500 до 17 000 гривень – за повторне порушення цієї норми;

від 1700 до 3400 гривень – за відсутність POS-терміналу у торговій точці;

від 1700 до 3400 гривень – за несвоєчасне або неповне оприбуткування готівки;

1020 гривень – за відсутність документів, які підтверджують помилково проведену через касу суму;

від 34 до 85 гривень – для касирів за несвоєчасне закриття зміни.

Кому з ФОП можна не платити штраф?

Водночас частину підприємців тимчасово звільнили від відповідальності за порушення правил використання РРО. Йдеться про ФОПів, які працюють на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій та на територіях можливих бойових дій.

Але важливо: це послаблення не стосується продажу підакцизних товарів.

