Какие есть штрафы для ФЛП, связанные с РРО?
За игнорирование требований законодательства бизнес может получить серьезные финансовые санкции, а сама ошибка способна стать поводом для проверки со стороны налоговой службы, пишет Новости. LIVE.
Смотрите также Топливо вне кассы и алкоголь без акцизов: налоговая начала массово штрафовать бизнес
Самые жесткие санкции предусмотрены за:
- отсутствие РРО;
- продажу товаров без проведения через кассу;
- невыдачу чеков;
- ошибки в реквизитах;
- использование РРО с просроченным сроком действия.
В таких случаях штраф составляет:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- 100% стоимости проданного товара – за первое нарушение;
- 150% стоимости товара – за повторное нарушение.
Другие штрафы для предпринимателей
Кроме основных санкций, в 2026 году действуют и другие финансовые наказания за нарушение кассовой дисциплины. Среди них:
- 510 гривен – за непредставление отчетности по РРО;
- 5100 гривен – за отсутствие штрихкода и кода УКТ ВЭД в чеках при продаже подакцизных товаров;
- от 1700 до 3400 гривен – за прием наличных от физлица на сумму свыше 50 000 грн;
- от 8500 до 17 000 гривен – за повторное аналогичное нарушение;
- от 1700 до 3400 гривен – за прием наличных от юридического лица на сумму свыше 10 000 гривен;
- от 8500 до 17 000 гривен – за повторное нарушение этой нормы;
- от 1700 до 3400 гривен – за отсутствие POS-терминала в торговой точке;
- от 1700 до 3400 гривен – за несвоевременное или неполное оприходование наличности;
- 1020 гривен – за отсутствие документов, подтверждающих ошибочно проведенную через кассу сумму;
- от 34 до 85 гривен – для кассиров за несвоевременное закрытие смены.
Кому из ФЛП можно не платить штраф?
В то же время часть предпринимателей временно освободили от ответственности за нарушение правил использования РРО. Речь идет о ФЛП, которые работают на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий и на территориях возможных боевых действий.
Но важно: это послабление не касается продажи подакцизных товаров.
Что еще надо знать ФЛП в Украине?
Различные группы ФЛП имеют особые ограничения – по наемным работникам, годового дохода, типа клиентов и тому подобное. Также они отличаются ставкой единого налога на упрощенной системе; а самой универсальной считают III группу.
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
В Украине усилят контроль за банковскими переводами средств, чтобы предотвратить схемы уклонения бизнеса от налогов. Для ФЛП и высокорисковых юридических лиц устанавливаются новые лимиты на переводы, которые вступят в силу в последующие месяцы.