Какие есть штрафы для ФЛП, связанные с РРО?

За игнорирование требований законодательства бизнес может получить серьезные финансовые санкции, а сама ошибка способна стать поводом для проверки со стороны налоговой службы, пишет Новости. LIVE.

Смотрите также Топливо вне кассы и алкоголь без акцизов: налоговая начала массово штрафовать бизнес

Самые жесткие санкции предусмотрены за:

  • отсутствие РРО;
  • продажу товаров без проведения через кассу;
  • невыдачу чеков;
  • ошибки в реквизитах;
  • использование РРО с просроченным сроком действия.

В таких случаях штраф составляет:

Google Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить
  1. 100% стоимости проданного товара – за первое нарушение;
  2. 150% стоимости товара – за повторное нарушение.

Другие штрафы для предпринимателей

Кроме основных санкций, в 2026 году действуют и другие финансовые наказания за нарушение кассовой дисциплины. Среди них:

  • 510 гривен – за непредставление отчетности по РРО;
  • 5100 гривен – за отсутствие штрихкода и кода УКТ ВЭД в чеках при продаже подакцизных товаров;
  • от 1700 до 3400 гривен – за прием наличных от физлица на сумму свыше 50 000 грн;
  • от 8500 до 17 000 гривен – за повторное аналогичное нарушение;
  • от 1700 до 3400 гривен – за прием наличных от юридического лица на сумму свыше 10 000 гривен;
  • от 8500 до 17 000 гривен – за повторное нарушение этой нормы;
  • от 1700 до 3400 гривен – за отсутствие POS-терминала в торговой точке;
  • от 1700 до 3400 гривен – за несвоевременное или неполное оприходование наличности;
  • 1020 гривен – за отсутствие документов, подтверждающих ошибочно проведенную через кассу сумму;
  • от 34 до 85 гривен – для кассиров за несвоевременное закрытие смены.

Кому из ФЛП можно не платить штраф?

В то же время часть предпринимателей временно освободили от ответственности за нарушение правил использования РРО. Речь идет о ФЛП, которые работают на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий и на территориях возможных боевых действий.

Но важно: это послабление не касается продажи подакцизных товаров.

Что еще надо знать ФЛП в Украине?

  • Различные группы ФЛП имеют особые ограничения – по наемным работникам, годового дохода, типа клиентов и тому подобное. Также они отличаются ставкой единого налога на упрощенной системе; а самой универсальной считают III группу.

  • За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.

  • В Украине усилят контроль за банковскими переводами средств, чтобы предотвратить схемы уклонения бизнеса от налогов. Для ФЛП и высокорисковых юридических лиц устанавливаются новые лимиты на переводы, которые вступят в силу в последующие месяцы.