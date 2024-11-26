Штрафы гарантированы: за что будут наказывать предпринимателей с 1 января

Уже с 1 января 2025 года во всех торговых заведениях должны быть POS-терминалы. Предприниматели, которые не придерживаются данного правила, могут быть оштрафованы.

Запреты для торговцев с 1 января 2025 года

Торговцы обязаны обеспечить возможность покупателям осуществлять безналичные расчеты за приобретенные ими товары или услуги в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч жителей, передает 24 канал со ссылкой на постановление №894.

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В частности, есть запрет устанавливать любую дополнительную (сопроводительную) плату при осуществлении расчетов с использованием электронных платежных средств, или других платежных устройств.

Также не разрешается устанавливать разные цены на те же товары (услуги) в зависимости от способа расчета за их приобретение.

Важно! Поставщик услуг или продавец товаров не должен ограничивать право покупателя выбирать для осуществления расчетов любое электронное платежное средство платежных систем.

Кто может осуществлять торговлю без платежных систем

Однако сейчас без платежных терминалов могут осуществлять торговлю следующие лица:

плательщики единого налога первой группы;

торговцы, которые ведут торговлю с использованием торговых автоматов;

занимаются выездной (выносной) торговлей;

осуществляют продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Обратите внимание! Однако уже с 1 января 2026 года обязанность установить POS-терминалы возникнет и у них.

Какое наказание предусмотрено за игнорирование закона

К плательщикам, которые будут игнорировать требования закона, налоговая служба будет применять финансовые санкции. Согласно статье 163-15 КоАП, предприниматель уплатит админштраф от 1700 до 3400 гривен. А в случае повторного в течение года нарушения штраф составит от 8500 до 17000 гривен.

Обратите внимание! Госпродпотребслужба также может применить к нарушителю штраф в размере 8500 гривен, что предусмотрено пунктом 12 части 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей. А еще, согласно части 1 статьи 155 КоАП придется уплатить админштраф за нарушение правил торговли от 17 до 170 гривен.