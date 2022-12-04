Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции
Источник:Forbes
Немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила. Это может ослабить отключение электроэнергии.
Плавающие электростанции Siemens
Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150 – 300 мегаватт. Для производства электроэнергии на судах сжигают сжиженный природный газ, мазут или биодизель. Посредством кабелей суда соединяются с наземной сетью.
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В "Укрэнерго" сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям, как сообщает издание Forbes.
Переговоры действительно были. Но пока это вилами по воде, больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны,
– анонимно поделился один из чиновников.
Сколько будет стоить электроэнергия
- Рядовые украинцы (домохозяйства) за электроэнергию 1,44 или 1,68 гривны за киловатт-часов, все зависит от объема потребленных киловатт в течение месяца. промышленность на бизнес электроэнергия обходится существенно дороже. Например, в Одесской области – до 10 гривен за киловатт-часов.
- Плавающие станции турецкой Karpowership производят электроэнергию, цена которой в пересчете на гривны составляет 7,64 – 9,55 гривны за киловатт-час.
Siemens предлагает Украине электростанцию / Инфографика Forbes