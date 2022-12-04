Плавучі електростанції Siemens

Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150 – 300 мегаватів. Для виробництва електроенергії на суднах спалюють скраплений природний газ, мазут або біодизель. За допомогою кабелів судна з'єднуються із наземною мережею.

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