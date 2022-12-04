Плавучі електростанції Siemens
Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150 – 300 мегаватів. Для виробництва електроенергії на суднах спалюють скраплений природний газ, мазут або біодизель. За допомогою кабелів судна з'єднуються із наземною мережею.
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В "Укренерго" повідомили, що держкомпанія не веде жодних переговорів щодо плавучих електростанцій, як повідомляє видання Forbes.
Переговори справді були. Але поки це вилами по воді, більше схоже на просування комерційних інтересів, тому ми обережні,
– анонімно поділився один з чиновників.
Скільки коштуватиме електроенергія
- Пересічні українці (домогосподарства) за електроенергію 1,44, або 1,68 гривні за кіловат-годин, все залежить від обсягу спожитих кіловатів протягом місяця. промисловість на Бізнесу електроенергія обходиться суттєво дорожче. Наприклад, на Одещині – до 10 гривень за кіловат-годин.
- Плавучі станції турецької Karpowership виробляють електроенергію, ціна якої у перерахунку на гривні становить 7,64 – 9,55 гривні за кіловат-годин.
Siemens пропонує Україні електростанцію / Інфографіка Forbes