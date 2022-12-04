Плавающие электростанции Siemens

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150 – 300 мегаватт. Для производства электроэнергии на судах сжигают сжиженный природный газ, мазут или биодизель. Посредством кабелей суда соединяются с наземной сетью.

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