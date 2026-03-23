Подпольная табачная империя: БЭБ рассказало о разоблачении фабрики с доходом в миллиард

Детективы Бюро экономической безопасности вместе вышли на масштабную схему нелегального производства сигарет и остановили ее работу. Подпольный завод обустроили в Черновицкой области, он работал почти круглосуточно.

Что известно о разоблачении табачной фабрики?

Детективы прекратили работу крупнейшей нелегальной табачной фабрики за годы их работы, пишет БЭБ.

По версии следствия, на предприятии действовали две производственные линии, каждая из которых выдавала примерно по 5 тысяч сигарет в минуту. В итоге за день изготавливали до 720 тысяч пачек. По оценкам, ежемесячно такая деятельность приносила более миллиарда гривен нелегальной прибыли:

К организации схемы, по данным следствия, были причастны около 40 человек:

Они выпускали сигареты с фильтром, маскируя их под продукцию известных международных брендов

Сам "цех" развернули в складском помещении в Черновцах. Там установили промышленное оборудование и наладили полный цикл – от обработки табака до упаковки готовой продукции.

Чтобы не останавливать производство, помещение оборудовали генераторами и всем необходимым для автономной работы.

Более того – для работников обустроили условия проживания прямо на месте. Это позволяло фабрике работать непрерывно, фактически 24/7.

Во время обысков правоохранители изъяли две полноценные производственные линии, около 750 тысяч пачек сигарет различных марок, 149 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, сигаретная бумага в рулонах, фильтры, а также полиграфию с логотипами известных брендов. Общая стоимость всего изъятого – более 200 миллионов гривен.

Нелегальная табачная фабрика / фото БЭБ

Как и почему украинцы выбирают нелегальные сигареты вместо легальных?

Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10 – 15% ежегодно, что является слишком большими показателем. Такая ситуация на табачном рынке Украины наблюдается впервые, пишет "Интерфакс-Украина".

Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,

– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.

70% сигарет – это низкоценовой сегмент. Это люди, которые приходят в точку продажи и спрашивают: дайте мне самые дешевые сигареты. На сегодня они получают нелегальные сигареты по 70 – 78 гривен (за пачку), когда по закону сигареты не могут стоить сегодня меньше 125 гривен,

– рассказал Барабаш.

Так, с 1 января 2026 года из-за очередной индексации акцизов легальные сигареты подорожали на 15 – 17%.

