Новые акцизы на сигареты в октябре: изменятся ли цены
Акцизы на табачные изделия вырастут в соответствии с обязательствами Украины. Поэтому в 2025 году акцизная политика Украины претерпит изменения, которые, в свою очередь, повлияют на стоимость сигарет.
Вырастут ли сигареты в цене
В пояснительной записке к проекту госбюджета Украины 2025 года говорится о том, что с 1 октября вступит в силу ключевое нововведение по ставке акциза, который будет рассчитываться не в гривнах, а в евро.
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Таким образом, акциз станет менее уязвимым к инфляционным процессам. В то же время такой шаг может привести к дополнительному росту цен на случай, когда валютный курс будет колебаться.
- Известно, что в 2025 году специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра составит 58 евро за 1000 штук. То есть ставка вырастет на 23,4% с нынешних 47 евро.
- В то же время минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога составит уже 78 евро за 1000 штук. По состоянию на сейчас она составляет 63,45 евро.
- В то же время акцизы на алкогольные напитки останутся без изменений.
Заметьте! Как прогнозируют эксперты, цены на сигареты могут вырасти как минимум на 20 – 25%, в зависимости от марки и класса продукции.
Стоит добавить, что Украина сближает налоговую политику с нормами Европейского Союза и такое повышение акцизов соответствует этим обязательствам.
- Поэтому правительство рассчитывает, что изменения могут принести дополнительные поступления в бюджет на сумму около 27,1 миллиарда гривен,
- Из этих средств 22,6 миллиарда гривен будет получено за счет повышения ставок акцизного налога, а еще 4,5 миллиарда – по налогу на добавленную стоимость.