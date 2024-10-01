Новые акцизы на сигареты в октябре: изменятся ли цены

Акцизы на табачные изделия вырастут в соответствии с обязательствами Украины. Поэтому в 2025 году акцизная политика Украины претерпит изменения, которые, в свою очередь, повлияют на стоимость сигарет.

Вырастут ли сигареты в цене

В пояснительной записке к проекту госбюджета Украины 2025 года говорится о том, что с 1 октября вступит в силу ключевое нововведение по ставке акциза, который будет рассчитываться не в гривнах, а в евро.

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Таким образом, акциз станет менее уязвимым к инфляционным процессам. В то же время такой шаг может привести к дополнительному росту цен на случай, когда валютный курс будет колебаться.

Известно, что в 2025 году специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра составит 58 евро за 1000 штук. То есть ставка вырастет на 23,4% с нынешних 47 евро.

В то же время минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога составит уже 78 евро за 1000 штук. По состоянию на сейчас она составляет 63,45 евро.

В то же время акцизы на алкогольные напитки останутся без изменений.

Заметьте! Как прогнозируют эксперты, цены на сигареты могут вырасти как минимум на 20 – 25%, в зависимости от марки и класса продукции.

Стоит добавить, что Украина сближает налоговую политику с нормами Европейского Союза и такое повышение акцизов соответствует этим обязательствам.