"Сильпо" и Maudau объединятся: части команды уже сообщили об увольнении

Fozzy Group меняет структуру своего онлайн-бизнеса и решила объединить два направления, которые до сих пор работали отдельно. Интеграция коснется не только организации работы, но и персонала: части сотрудников уже сообщили о сокращении.

Что изменится для Maudau и онлайн-"Сильпо"

С 20 ноября Fozzy Group объединит маркетплейс Maudau и подразделение электронной коммерции "Сильпо" в одну структуру, сообщает Forbes Ukraine.

При этом оба проекта сохранят свои названия и продолжат работать под своими брендами. Объединение будет происходить постепенно, а сопровождает этот процесс CEO Maudau Артем Домбровский.

Изменения предусматривают и сокращение части должностей. Сотрудникам, которых коснется это решение, уже сообщили, однако в Fozzy Group не раскрыли, сколько именно человек потеряют работу.

Fozzy Group уже сокращала персонал

Нынешнее объединение происходит на фоне предыдущих кадровых изменений в холдинге. Недавно владелец "Сильпо" и "Форы" сообщил о сокращении персонала из-за потери части супермаркетов и производственных мощностей.

Тогда увольнения коснулись нескольких направлений:

офисных команд холдинга;

сотрудников сети "Сильпо";

персонала, задействованного в логистике.

Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов. В то же время существенно выросли расходы на логистику, ведь нам пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепочки поставок,

– сообщили в компании.

Еще ранее сокращения произошли в Maudau, а также в IT-подразделениях Temabit и E-commerce & Ecosystem "Сильпо".

Зачем компания объединяет онлайн-направления

Участники рынка электронной коммерции, опрошенные Forbes Ukraine, считают, что интеграция может помочь Fozzy Group оптимизировать расходы и устранить дублирование функций.

В частности, генеральный директор Webpromo Юрий Копышинский отмечает, что общая структура позволит сэкономить на разработке, технической поддержке, персонале и маркетинге. По его оценке, потенциальное сокращение расходов на персонал может составить 60–70%.

Копышинский также предполагает, что решение об объединении могло готовиться еще раньше, а потери в результате российских атак лишь ускорили этот процесс. Среди других факторов он называет сокращение населения и усиление конкуренции за покупателя.

В то же время соучредитель шведско-украинского проекта DYB Игорь Гут считает, что одним из возможных мотивов объединения могла быть убыточность Maudau.