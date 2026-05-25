Украинцы "потеряют" мобильную связь: чего ожидать, если будет продажа SIM-карт по паспортам
В случае введения обязательной привязки SIM-карт к паспортам часть украинцев может остаться без мобильной связи. Стало известно, какие буду последствия и перспективы для абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell.
Почему заговорили о продаже SIM-карт только по паспортам?
Подобное решение может быть принято только на политическом уровне. Об этом рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко, пишет OBOZ.UA.
По его словам, мобильные операторы вряд ли поддержат такую инициативу добровольно.
Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно,
– говорит эксперт.
По его словам, основания для такого могут появиться только если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования российских дронов в Украине.
Также идентификация "семерок" может:
- снизить возможности для координации атак;
- помочь правоохранителям быстрее отслеживать подозрительную активность.
Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карточку в мусорку – и ищи ветра в поле,
– рассказал Глущенко.
Что будет, если не идентифицировать SIM-карту по паспорту?
В случае принятия такого решения привязывать к паспорту придется не только новые SIM-карты, но и те, которыми украинцы пользуются уже сейчас. Наибольший риск возникнет для тех пользователей, которые откажутся подтверждать личность.
По словам эксперта, неидентифицированные SIM-карты могут начать ограничивать.
Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных,
– говорит Глущенко.
Новости мобильных операторов Украины
Киевстар начнет отключение 3G с 26 мая, переводя частоты на развитие 4G для улучшения интернета. После отключения 3G абонентам нужно будет иметь смартфон с поддержкой 4G и USIM-карту для продолжения пользования мобильным интернетом.
Телеком-регулятор НКЭК разработал законопроект о регуляторном сборе в размере до 1,5% от дохода телеком-операторов, что может повысить тарифы на мобильный интернет. Интернет Ассоциация Украины критикует законопроект за выборочное использование европейских норм и возможную нагрузку на абонентов из-за увеличения тарифов.
Vodafone запустил акцию с бесплатной связью на два месяца для некоторых абонентов. После акции стоимость тарифов составит от 350 до 475 гривен в месяц, с базовым пакетом, включающим безлимитный интернет и 500 минут на звонки по Украине и за границу.