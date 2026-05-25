Чому заговорили про продаж SIM-карт тільки за паспортами?
Подібне рішення може бути ухвалене лише на політичному рівні. Про це розповів телеком-аналітик Олександр Глущенко, пише OBOZ.UA.
Дивіться також Київстар показав актуальні мобільні тарифи: скільки мінімально потрібно платити
За його словами, мобільні оператори навряд чи підтримають таку ініціативу добровільно.
Оператори намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення, тому це рішення може бути тільки політичним. А воно тому й політичне – що ніхто не слухає, наскільки і кому це дискомфортно,
– каже експерт.
За його словами, підстави для такого можуть з'явитися лише якщо прихильники безпекових рішень "доведуть, що це потрібно". Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання російських дронів в Україні.
Також ідентифікація "сімок" може:
- знизити можливості для координації атак;
- допомогти правоохоронцям швидше відстежувати підозрілу активність.
Зараз в Україні великий парк анонімних SIM-карток, які за фактом не прив'язані до конкретної особи. Тобто, людина купила, покористувалася (у т.ч., можливо, для якихось незаконних дій), – викинула картку в смітник – і шукай вітру в полі,
– розповів Глущенко.
Що буде, якщо не ідентифікувати SIM-карту за паспортом?
У разі ухвалення такого рішення прив’язувати до паспорта доведеться не лише нові SIM-карти, а й ті, якими українці користуються вже зараз. Найбільший ризик виникне для тих користувачів, які відмовляться підтверджувати особу.
За словами експерта, неідентифіковані SIM-карти можуть почати обмежувати.
Якщо "сімка" не буде ідентифікована, – у неї буде вимикатися передача даних,
– каже Глущенко.
Новини мобільних операторів України
Київстар почне відключення 3G з 26 травня, переводячи частоти на розвиток 4G для покращення інтернету. Після відключення 3G абонентам потрібно буде мати смартфон з підтримкою 4G і USIM-карту для продовження користування мобільним інтернетом.
Телеком-регулятор НКЕК розробив законопроєкт про регуляторний збір у розмірі до 1,5% від доходу телеком-операторів, що може підвищити тарифи на мобільний інтернет. Інтернет Асоціація України критикує законопроєкт за вибіркове використання європейських норм та можливе навантаження на абонентів через збільшення тарифів.
Vodafone запустив акцію з безкоштовним зв’язком на два місяці для деяких абонентів. Після акції вартість тарифів становитиме від 350 до 475 гривень на місяць, з базовим пакетом, що включає безлімітний інтернет та 500 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон.