Чому заговорили про продаж SIM-карт тільки за паспортами?

Подібне рішення може бути ухвалене лише на політичному рівні. Про це розповів телеком-аналітик Олександр Глущенко, пише OBOZ.UA.

За його словами, мобільні оператори навряд чи підтримають таку ініціативу добровільно.

Оператори намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення, тому це рішення може бути тільки політичним. А воно тому й політичне – що ніхто не слухає, наскільки і кому це дискомфортно,

– каже експерт.

За його словами, підстави для такого можуть з'явитися лише якщо прихильники безпекових рішень "доведуть, що це потрібно". Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання російських дронів в Україні.

Також ідентифікація "сімок" може:

знизити можливості для координації атак;

допомогти правоохоронцям швидше відстежувати підозрілу активність.

Зараз в Україні великий парк анонімних SIM-карток, які за фактом не прив'язані до конкретної особи. Тобто, людина купила, покористувалася (у т.ч., можливо, для якихось незаконних дій), – викинула картку в смітник – і шукай вітру в полі,

– розповів Глущенко.

Що буде, якщо не ідентифікувати SIM-карту за паспортом?

У разі ухвалення такого рішення прив’язувати до паспорта доведеться не лише нові SIM-карти, а й ті, якими українці користуються вже зараз. Найбільший ризик виникне для тих користувачів, які відмовляться підтверджувати особу.

За словами експерта, неідентифіковані SIM-карти можуть почати обмежувати.

Якщо "сімка" не буде ідентифікована, – у неї буде вимикатися передача даних,

– каже Глущенко.

