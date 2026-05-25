Почему заговорили о продаже SIM-карт только по паспортам?

Подобное решение может быть принято только на политическом уровне. Об этом рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко, пишет OBOZ.UA.

По его словам, мобильные операторы вряд ли поддержат такую инициативу добровольно.

Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно,

– говорит эксперт.

По его словам, основания для такого могут появиться только если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования российских дронов в Украине.

Также идентификация "семерок" может:

снизить возможности для координации атак;

помочь правоохранителям быстрее отслеживать подозрительную активность.

Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карточку в мусорку – и ищи ветра в поле,

– рассказал Глущенко.

Что будет, если не идентифицировать SIM-карту по паспорту?

В случае принятия такого решения привязывать к паспорту придется не только новые SIM-карты, но и те, которыми украинцы пользуются уже сейчас. Наибольший риск возникнет для тех пользователей, которые откажутся подтверждать личность.

По словам эксперта, неидентифицированные SIM-карты могут начать ограничивать.

Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных,

– говорит Глущенко.

