Будет конкурентом Temu: известный производитель одежды запускает свой маркетплейс

Польская fashion-группа LPP начинает новый этап развития: уже в 2026 году один брендов планирует запустить собственную онлайн-платформу в формате маркетплейса. В Украине эта сеть – лидер fashion-ритейла.

Какой маркетплейс появится в противовес Temu?

LPP делает ставку на ритейлера Sinsay, поэтому именно этот маркетполейс появится уже в 2026 году, сообщает Liga.net.

Сейчас Sinsay генерирует наибольший рост продаж в группе и охватывает более половины магазинов компании.

В Украине бренд занимает лидерскую позицию в сегменте fashion-ритейла – как по объему выручки, так и по количеству магазинов. Во время полномасштабной войны сеть увеличилась в 12 раз – с 33 до 400 точек.

Мы решили запустить его, потому что у Sinsay много клиентов, а предложение бренда в магазинах ограничено. Китайские платформы захватили долю рынка, но их привлекательность постепенно,

– рассказал гендиректор LPP Марек Пехоцки.

Это будет работать следующим образом:

Маркетплейс будет предлагать товары в сегментах одежды, обуви и товаров для дома, одновременно ассортимент станет шире, чем раньше.

Для наполнения платформы компания намерена сотрудничать с локальными производителями.

Выбранная стратегия предусматривает развитие омниканального подхода: онлайн-площадка будет работать во взаимодействии с сетью стационарных магазинов и мобильным приложением.

По словам Пехоцки, целью LPP является создание конкуренции для таких платформ, как Temu и Shein. Для группы запуск торговой площадки является одним из важнейших проектов в ближайшие месяцы.

