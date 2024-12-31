Система введения платных дорог в Украине может обойтись в 7 миллиардов гривен

Внедрение новой системы сбора платы за проезд по автомобильным дорогам в Украине, которая будет взимать плату с водителей в зависимости от пройденного расстояния, будет стоить около 7 миллиардов гривен.

Платные дороги в Украине

Вопрос платных дорог обсуждается в Украине более 20 лет, и каждый раз провоцирует общественный резонанс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Александра Каву в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Чиновник объяснил, что есть два разных подхода к реализации платных дорог.

Подходы реализации платных дорог:

Платные концессионные дороги – построены инвесторами, которые берут плату за пользование, чтобы вернуть свои вложения.

Толлинг для грузового транспорта – плата за проезд основными государственными дорогами для грузовиков, что зависит от расстояния, которое проехало транспортное средство. Этот вариант требует создания специальной инфраструктуры для контроля и сбора средств.

Еще до войны проводили расчеты стоимости такой системы для основных государственных дорог. Ее стоимость оценили примерно в 7 миллиардов гривен,

– сообщил заместитель министра.

Как это будет работать на практике

Система будет автоматически определять, когда грузовой автомобиль выезжает на дорогу, фиксировать весь его маршрут и автоматически рассчитывать сумму оплаты в зависимости от пройденного километража.

Кава отметил, что нужно создать систему, которая будет отслеживать движение автомобиля по дорогам, определять, сколько километров он проехал, и автоматически выставлять счет за пользование инфраструктурой.

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В мире существуют такие модели внедрения подобных систем:

Виньетки – специальные наклейки или документы, которые подтверждают оплату за пользование дорогами. Их используют в небольших странах, среди них – Чехия, Венгрия, Словакия и Румыния. Правда, для Украины этот подход не является эффективным, у нас значительно большая территория.

GPS-приборы – устройства, которые фиксируют маршрут автомобиля через спутники.

Магнитные рамки с RFID-метками – специальные метки, которые считываются на въездах и выездах с платных дорог.

Важно! Внедрение платных дорог может стать важным источником финансирования для поддержки инфраструктуры страны. В частности, толлинг для грузового транспорта позволит увеличить поступления в бюджет от использования дорог тяжелыми автомобилями, которые больше всего изнашивают дорожное покрытие.