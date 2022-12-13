Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида задержали на Багамах: прокуратура США потребует экстрадиции

Основателя FTX и экс-миллиардера Сэма Бенкмана-Фрида арестовали на Багамских Островах после того, как американская прокуратура возбудила против него уголовное дело. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Американский прокурор Демиан Уильямс отметил, что арест основателя обанкротившейся криптобиржи был произведен по требованию правительства США. В то же время, обвинительное заключение против Бенкмана-Фрида остается закрытым, – обнародовать его в прокуратуре обещают в ближайшее время.

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Сэма Бенкмана-Фрида задержали на Багамах

Согласно заявлению прокурора Багамских Островов, арест Бенкмана-Фрида в стране, где расположена штаб-квартира обанкротившейся FTX, произошел после получения официального сообщения от США о том, что они нарушили против экс-миллиардера уголовное дело. Это заявление получил ряд американских СМИ, – в нем также говорилось о вероятном запросе на экстрадицию основателя криптобиржи в США.

Офис прокурора на Манхэттене, в свою очередь, сообщил, что Бенкман-Фрид был арестован на запрос правительства США "на основании закрытого обвинительного заключения".

Как пишет The Washington Post, арест произошел на фоне того, что Бенкман-Фрид и его компания находятся под пристальным вниманием с ноября, когда FTX объявила о банкротстве, не выполнив запросы клиентов на вывод средств, а сам Бенкман-Фрид в тот же день немедленно объявил, что уходит с должности генерального директора криптобиржи.

Хотя обвинительное заключение пока не обнародовано, издание The New York Times раньше писало, что Федеральная прокуратура США расследовала, манипулировал ли Бенкман-Фрид рынком двух криптовалют, что запустило эффект домино и повлекло за собой крах его же бизнеса.