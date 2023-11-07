Nike против New Balance и Skechers: за что судятся компании

Обувная компания Nike обвиняет конкурентов New Balance и Skechers в нарушении патентов. Судебные иски уже переданы в федеральный суд.

Причины иска в суд

В исках указано, что несколько моделей спортивной обуви от New Balance и кроссовок Skechers неправомерно используют технологию Flyknit производителя Nike для бега, футбола и баскетбола.

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Компания Nike одновременно выдвигает жалобы в две компании по следующим причинам:

В жалобе, какую компания Nike подала в федеральный суд Массачусетса против бостонского производителя New Balance , утверждается, что обувь из линейки Fresh Foam, FuelCell и других продуктов New Balance нарушает патентные права Nike.

подала в федеральный суд Массачусетса против бостонского производителя , утверждается, что обувь из линейки Fresh Foam, FuelCell и других продуктов New Balance Nike подала в суд на компанию Skechers в Лос-Анджелесе на Манхэттен-Бич, штат Калифорния, утверждая, что обувь, включая бренды Skechers Ultra Flex и Glide Step, нарушает ее патенты.

Чего требует Nike

Ранее компания Nike подала судебные тяжбы против компаний Adidas, Puma и Lululemon, обвиняя их в нарушении патентов на технологию Flyknit. Adidas и Puma смогли урегулировать свои судебные дела, тогда как дело Nike против Lululemon продолжается.

В иске Nike требует компенсацию не определенной суммы финансового ущерба и выдачу решения суда о постоянной блокаде нарушений патентов New Balance и Skechers.