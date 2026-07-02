Судьба Смилянского пока не решена: НБУ вступает в переговоры с правительством через Укрпочту

Нацбанк получил официальное объяснение от Укрпочты относительно невыполнения решения об отстранении генерального директора Игоря Смилянского. Прежде чем принимать решение о дальнейших шагах, регулятор планирует провести консультации с правительством и профильным министерством.

Что НБУ будет делать с "Укрпочтой" из-за неувольнения Смилянского

В НБУ отметили, что компания направила письмо с объяснением причин, по которым в настоящее время не может выполнить требование об отстранении руководителя, пишет "Интерфакс-Украина".

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В то же время подчеркнули, что ответственность за выполнение решений регулятора возлагается на всех участников процесса: сам Нацбанк, "Укрпочта", ее руководство и акционер компании – Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

В регуляторе признали, что особый статус государственных компаний может создавать определенные сложности при выполнении отдельных требований. Однако для "Укрпочты", которая является поставщиком платежных услуг, никаких исключений из законодательства не существует.

Также в НБУ подчеркнули, что при определении дальнейших шагов будут учитывать статус "Укрпочты" как объекта критической инфраструктуры. Это необходимо для того, чтобы любые решения не повлияли на бесперебойную работу компании и предоставление услуг населению.

С другой стороны, особенности правового статуса "Укрпочты" не являются препятствием для реализации полномочий Национального банка при наличии соответствующих оснований и соблюдении установленных действующим законодательством процедур. Этот статус также не освобождает компанию от надлежащего выполнения установленных требований,

– подчеркнули в НБУ.

После консультаций с Кабинетом Министров и профильным министерством НБУ определится с дальнейшим порядком действий в связи с ситуацией вокруг руководства "Укрпочты".

Почему требуют отстранить Смилянского

Напомним, что 23 июня стало известно, что НБУ обязал "Укрпочту" отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Игорь Смилянский не обладает достаточным уровнем знания законодательства, надлежащим пониманием регуляторных требований и необходимым опытом для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.

Согласно требованиям НБУ, "Укрпочта" должна была отстранить Смилянского от исполнения обязанностей на пять рабочих дней.

Национальный банк начал процедуру оценки соответствия генерального директора "Укрпочты" г-на Смилянского требованиям профессиональной пригодности по результатам надзорных действий НБУ в отношении деятельности компании в 2023–2026 годах. За этот период регулятор несколько раз применял к "Укрпочте" меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля,

– пишет регулятор.

Пятидневный срок истек 30 июня, однако Игорь Смилянский не покинул свой пост. Вместо этого он отчитался за 10 лет работы.

По его словам, когда он возглавил компанию в 2016 году, "Укрпочте" прогнозировали банкротство уже через несколько месяцев. Впрочем, за это время предприятию удалось стабилизировать работу, перейти к прибыльной деятельности и начать масштабное обновление.