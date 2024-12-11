Самые громкие бизнес-скандалы года: какие мировые компании попали в "зону турбулентности"

Мировые компании в 2024 году стали участниками громких скандалов. Впрочем, не только из-за многочисленных увольнений, но и несанкционированного использования персональных данных. 24 Канал предлагает обзор наиболее резонансных инцидентов.

Миллиардные иски против OpenAI: в чем провинился ИИ

Канадские медиагиганты обвинили OpenAI в использовании данных

В 2024 году канадские медиагиганты обвинили OpenAI в использовании их статей без разрешения для обучения ChatGPT, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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В иске утверждается, что компания "эксплуатирует журналистику" и несправедливо обогащается, используя контент новостей для обучения своих моделей GPT, нарушая права на интеллектуальную собственность. В соответствии с этим, требуются компенсации убытков, доли доходов от новостных статей и запрета их дальнейшего использования в будущем.

Истцы, среди которых Globe and Mail, Canadian Press, CBC, Toronto Star, Metroland Media и Postmedia, стремятся получить до 20 000 канадских долларов за каждую использованную статью.

Использование OpenAI / Фото Unsplash

Подобные претензии уже выдвигали другие медиакомпании, в частности New York Times, а OpenAI ранее заключала лицензионные соглашения с такими организациями, как Associated Press и NewsCorp. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Илон Маск подал иск против OpenAI и Microsoft

В то же время Илон Маск также возобновил свой судебный процесс против OpenAI, теперь добавляя Microsoft в качестве ответчика. В новом иске Маск обвиняет OpenAI и Microsoft в монополии, заявляя, что компании незаконно обогащаются, используя свои интеллектуальные ресурсы для устранения конкурентов в секторе искусственного интеллекта, в частности его компании xAI.

В иске против OpenAI, Илон Маск утверждает, что компания превратилась из "освобожденной от налогов благотворительной организации в коммерческую горгону", с оценкой в 157 миллиардов долларов, которая "парализует рынок".

Он также отмечает, что OpenAI нарушила свои основополагающие принципы, превратившись из некоммерческой организации в огромный коммерческий гигант.

В результате своих незаконных действий ответчики несправедливо обогатились на сотни миллиардов долларов, а господин Маск был обманут вместе с общественностью,

– говорится в документе, на который ссылается BBC.

Маск требует компенсации за эти нарушения и добавил к иску соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана. OpenAI отрицает эти обвинения, считая их безосновательными.

Что известно об OpenAI и Microsoft OpenAI была основана в 2015 году с целью создания искусственного общего интеллекта (AGI), способного выполнять любые задачи, которые могут выполнять люди. В 2019 году компания изменила свою структуру на "ограниченную прибыль", что позволило привлекать финансирование. Тогда же Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в компанию, а к 2023 году эта сумма была увеличена в рамках многолетнего партнерства на несколько миллиардов.

Amazon злоупотребляет данными и нарушает санкции

Коллективный иск на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов (около 1,27 миллиарда долларов) получил в 2024 году также Amazon. Компанию обвиняют в том, что она вытесняет независимые британские магазины с онлайн-рынка.

Платформа Amazon / Фото Unsplash

Британская ассоциация независимых розничных торговцев (Bira), которая представляет 35 000 продавцов, утверждает, что Amazon использует данные ритейлеров для создания конкурентных товаров, способствуя манипуляциям на своем "ящике покупок", чтобы направлять покупателей к собственным продуктам, а не к товарам сторонних продавцов.

Обвинения касаются также введения комиссии в 30% с продаж на платформе, что дополнительно затрудняет деятельность независимых ритейлеров, которые переживают сложные экономические времена. Bira подала документы в Лондонский апелляционный антимонопольный трибунал в поддержку иска.

Попадал ли ранее Amazon в подобные скандалы В 2022 году Великобритания начала расследование относительно возможных неправомерных практик Amazon на рынке, а в 2018 году компания обязалась предоставить равные возможности для независимых продавцов и не использовать их данные для конкурентных целей.

Amazon обвиняют в нарушении санкций Великобритании из-за поставок технологий России

Бывший сотрудник Amazon Чарльз Форрест, который работал в Amazon Web Services (AWS), обвинил компанию в нарушении санкций Великобритании, утверждая, что она передала технологию распознавания лиц российским властям после вторжения в Украину.

Важно! Форрест указал на то, что Amazon получил эту технологию через компанию в Нидерландах в 2020 году и использовал ее после начала войны в Украине. Amazon отрицает эти обвинения, заявляя, что это не соответствует действительности.

К тому же Чарльз Форрест утверждает, что его уволили за то, что он пытался сообщить о нарушениях, в частности, по поставкам технологий России. Судебное расследование до сих пор продолжается.

Работники Twitter требовали 500 миллионов у Илона Маска

Илона Маска, одного из самых богатых людей мира, обвинили в том, что он не выплатил работникам Twitter надлежащее выходное пособие после того, как он объявил об увольнении около 80% сотрудников компании в течение нескольких месяцев после своего приобретения соцсети.

Из-за чего уволенные работники подали иск на Илона Маска Согласно иску, план выходного пособия Twitter 2019 года предусматривал выплату двух или шести месячных зарплат и дополнительно одной недели за каждый год работы для работников, которые оставались после выкупа компании. Однако истцы утверждают, что уволенным работникам было выплачено только месячную зарплату без дополнительных льгот.

Впрочем, Маску удалось выиграть судебный иск и сэкономить более 500 миллионов долларов, сообщают в СNN. Дело в том, что судья Трина Томпсон отметила, что Закон о пенсионном обеспечении работников (ERISA) не применяется к этому плану, поскольку после выкупа компании не существовало "постоянной административной программы".

Как выглядел Twitter до изменения его названия на X / Фото Unsplash

А все потому, что именно она позволяла бы обрабатывать индивидуальные претензии или предоставляла бы другие льготы, такие как продолжение медицинского страхования или услуги по трудоустройству.

Интересно! Это дело является частью ряда исков, где Маска обвиняют в нарушении обещаний, данных бывшим работникам Twitter, в частности относительно выходных выплат и компенсаций. Маск, как руководитель Twitter, после покупки компании за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года изменил условия для сотрудников, что стали основой многих исков.

TikTok на грани запрета в США

Уже вскоре самую популярную сеть TikTok могут запретить США. Апелляционный суд США поддержал закон, что требует от TikTok продать свою платформу не китайскому владельцу. В противном случае – сеть запретят.

В результате решения, платформа приближается к возможному запрету в США после 19 января 2025 года, если TikTok не найдет покупателя или не продаст свою часть компании ByteDance.

То есть суд отклонил аргументы TikTok о неконституционности этого закона, заявив, что он не нарушает Первую и Пятую поправки к Конституции США.

Люди в Соединенных Штатах могут свободно читать и распространять столько пропаганды КНР (или любого другого контента), сколько пожелают, на TikTok или любой другой платформе по собственному выбору. Закон направлен против способности КНР скрыто манипулировать контентом. Понимая это таким образом, обоснование правительства полностью соответствует Первой поправке,

– заявили судьи.

Главный аналитик Emarketer Жасмин Энберг назвала это решение "серьезной неудачей, но еще не концом пути для TikTok".

В сети активно интересуются, заблокируют ли в США TikTok / Фото Unsplash

Согласно этому, TikTok объявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд. Таким образом, платформа продолжает бороться с законодательством США, заявляя, что оно нарушает права американских пользователей на свободу слова.

Если апелляция в Верховный суд также не сработает в пользу TikTok и запрет будет введен в действие, это вызовет серьезные потрясения в социальном ландшафте, что пойдет на пользу Meta, YouTube и Snap, но нанесет ущерб создателям контента и малому бизнесу, который зарабатывает на жизнь с помощью этого приложения,

– написала Энберг.

В то же время Верховный суд США также подчеркнул, что закон не запрещает контент или не требует определенного контента, а лишь направлен на защиту национальной безопасности, чтобы избежать манипуляций с контентом китайским правительством.