Apple предоставляет редкие скидки на новейшие iPhone: акционные цены действуют только в одной стране
Компания Apple объявила о скидках до 500 юаней (примерно 68,50 долларов) на свои новейшие модели iPhone в Китае.
Детали акции от Apple
Эта редкая акция должна помочь удержать позиции бренда в условиях усиленной конкуренции со стороны местных производителей, в частности Huawei, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Четырехдневная распродажная кампания продлится с 4 по 7 января и охватит несколько моделей iPhone. Скидки предоставляются при условии использования определенных способов оплаты, таких как WeChat Pay или Alipay, сообщается на официальном сайте Apple.
Размер скидки на новые модели iPhone
- iPhone 16 Pro (цена от 7 999 юаней) и iPhone 16 Pro Max (цена от 9 999 юаней) получат максимальную скидку в 500 юаней.
- iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут дешевле на 400 юаней.
Скидки также доступны на более старые модели iPhone, ноутбуки MacBook и планшеты iPad - в пределах 200–300 юаней.
Почему Apple снижает цены
Акция проводится на фоне экономического замедления в Китае, которое повлияло на покупательскую способность потребителей. Уровень потребительской инфляции в стране в ноябре достиг пятимесячного минимума, что свидетельствует о дефляционном давлении.
Кроме того, Apple сталкивается со снижением своей доли на крупнейшем в мире рынке смартфонов. Huawei, главный местный конкурент Apple, восстановил свои позиции в премиальном сегменте, используя локально изготовленные чипы. В августе 2023 года Huawei значительно усилил свои позиции, в частности благодаря снижению цен на премиум-модели.
Заметьте. По данным IDC, Apple временно выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае во втором квартале 2024, однако вернулась в третий.
Однако продажи iPhone в третьем квартале снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зато продажи Huawei за это время выросли на 42%, демонстрируя активный рост.