Дело Гринкевичей: АРМА объявило список арестованного имущества – недвижимость, авто, участки

Один из крупнейших поставщиков Министерства обороны Игорь Гринкевич попал в коррупционный скандал. Правоохранители наложили арест на его имущество, список которого немал.

Сколько имущества Гринкевича арестовали правоохранители

Как известно, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, компании которого являлись одним из главных поставщиков Минобороны, попал в коррупционный скандал. Он предлагал 500 тысяч долларов за закрытие дела одному из руководителей Государственного бюро расследований. Предпринимателя задержали, продолжается следствие по его контрактам с Минобороны.

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Как сообщили в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активам, правоохранители уже наложили арест на имущество семьи Игоря Гринкевича. Долгий список имущества дает понять, почему бизнесмен не скупился на сумму взятки.

В перечне арестованного имущества следующие пункты:

17 квартир (7 квартир оформлены на родственников бизнесмена);

7 объектов нежилой недвижимости;

18 земельных участков;

9 автомобилей класса премиум;

12 единиц оружия;

доли в уставном капитале в 14,73 миллиона гривен;

3 объекта интеллектуальной собственности.

Также под подозрением оказались банковские счета в 8 учреждениях. АРМА предоставило запросы о наличии средств на счетах и информации об операциях. Все полученные данные Нацагентство передало в ДБР для дальнейшего решения вопроса конфискации.