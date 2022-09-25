Почти 2 тысячи бизнесов подали заявки на релокацию: куда и откуда переезжают чаще всего

По состоянию на 25 сентября, бизнес подал 1 846 заявок на перемещение в более безопасные регионы Украины. 745 из них уже релоцировались в другую область, а 558 – успели возобновить работу.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал. Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что только во Львовскую область переехало более 200 компаний.

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Откуда и куда бизнес релоцируется чаще всего

Компании переезжают в более безопасные регионы по правительственной программе "Релокация бизнеса". Для участия в ней необходимо подать заявку на онлайн-платформе Relocate.Prozorro.Sale. Воспользоваться такой возможностью могут любые предприятия, независимо от их размера.

После того как вы подадите заявку, она начнет обрабатываться, и вам предложат удобные способы перевозки вашего предприятия на безопасные территории. Сейчас для 286 предприятий осуществляется поиск соответствующей локации,

– отметила Бережная.

Чиновница сообщила, что чаще всего бизнес переезжает во Львовскую область, – показатель в 25% от общего количества релоцированных предприятий. Далее статистика выглядит так:

Закарпатская область – 16%;

Черновицкая – 11%;

Ивано-Франковская – 7%.

Сначала мы слышим запросы предприятия, желающего релоцироваться, далее связываем его с областными государственными администрациями на местах и выбираем оптимальный вариант,

– объяснила заместитель министра экономики.

К слову, чиновница также добавила, что наибольшее желание эвакуировать собственный бизнес в более безопасные регионы Украины сейчас проявляют предприниматели из Харьковской области.