С 1 августа в Украине отменили льготный Единый налог в 2%. Вместе с этим новшеством вернулись штрафы и налоговые проверки.

Сегодня вступил в силу закон №8401. Он упраздняет налоговые льготы и возвращает довоенные правила игры для предпринимателей и бизнесов.

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Сколько бизнесов осталось без льгот

Возврат довоенных налогов задел 54 896 компаний. Компании и ФЛПы автоматически перевели на ту налоговую группу, на которой они работали до войны.

Что касается тех, кто зарегистрировался во время войны и выбрал льготную налоговую систему, то у них была возможность написать заявление и самостоятельно выбрать группу налогообложения. Сделать это в налоговой.

Возврат довоенного налога – это одно из требований МВФ. Россияне пытаются разогнать "измене" о налоговом давлении, поэтому не стоит вестись на провокации врага.

Льготный Единый налог в размере 2% был принят в апреле 2022 года. С тех пор на эту систему перешли более 185 000 компаний и 40 000 ФЛП.

Также Единый налог теперь должны ФЛП I и II групп. Раньше им разрешали делать это на добровольной основе.