Сьогодні набрав чинності закон №8401. Він скасовує податкові пільги та повертає довоєнні правила гри для підприємців та бізнесів.

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Скільки бізнесів залишилися без пільг

Повернення довоєнних податків зачепило 54 896 компаній. Компанії та ФОПів автоматично перевели на ту податкову групу, на якій вони працювали до війни.

Що стосується тих, хто зареєструвався під час війни та обрав пільгову податкову систему, то в них була змога написати заяву та самостійно обрати групу оподаткування. Зробити це у податковій.

Повернення довоєнного податку – це одна з вимог МВФ. Росіяни намагаються розігнати "зраду" про податковий тиск, тому не варто вестися на провокації ворога.

Пільговий Єдиний податок у розмірі 2% прийняли у квітні 2022 року. Відтоді на цю систему перейшли більш як 185 000 компаній та 40 000 ФОПів.

Також Єдиний податок тепер повинні ФОПи І та ІІ груп. Раніше їм дозволяли робити це на добровільній основі.