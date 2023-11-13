Требуют невозможное: польские перевозчики не снимают блокаду даже после разговора с Украиной

Представители одной из ассоциаций польских перевозчиков продолжат блокаду границы. Они требуют, чтобы Украина вообще забыла свой интерес и договоренности с ЕС и слепо пошла на их требования.

Поляки не собираются договариваться

Представители польского и украинского правительств провели переговоры с польскими протестующими, блокирующими движение грузовиков из Украины в Польшу. Диалог завершился ничем – бойкот на границе продолжится.

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По мнению протестующих, во всем виновата Украина, не собирающаяся идти на их требования.

Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования,

– заявил Рафал Меклер, организовавший протест в пограничном городе Дорогуск.

Почему Украина не может пойти на требования протестующих

Польские перевозчики требуют, чтобы Украина вообще забыла о своих интересах и "транспортном безвизе", о котором договорилась с ЕС. В частности, среди их требований есть возврат лицензий для украинских перевозчиков и ужесточение требований перевозок, что противоречит договору Украины с Евросоюзом.

Кроме того, они хотят доступ к украинской системе "Шлях", отдельные очереди для авто из ЕС в "еЧерзи" и выделение полос для пустых авто. Также они хотят запретить регистрацию бизнеса в Польше, капитал которого находится за пределами стран ЕС.

Соответственно, польские перевозчики прибегли к блокированию границы и образовали безумные очереди из грузовиков, просто, чтобы выбить себе преференции и получить преимущество перед другими игроками, а больше всего – украинскими перевозчиками.