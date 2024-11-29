Наконец работает на Украину: сколько денег картины Медведчука уже принесли в бюджет

АРМА продолжает продажу конфискованного имущества Виктора Медведчука. Это позволяет пополнять бюджет на немалые суммы.

Успешные аукционы

АРМА провело очередные аукционы по реализации части коллекции картин предателя Виктора Медведчука. Новых владельцев удалось найти для еще 11 картин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liga.

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Всего на аукцион было выставлено 15 картин, но 4 аукциона не состоялись. Самыми дорогими стали работы украинского художника Иосифа Гарани, за 5 его работ было предложено около 50 тысяч гривен.

В общем 80 проданных картин из коллекции арестованной коллекции Медведчука уже наполнили бюджет на 1 миллион гривен.

Сколько картин еще нужно продать

Как сообщают в АРМА, реализовать через аукцион нужно еще 56 картин. Стартовая цена некоторых лотов, которые остались, стартует от 200 тысяч гривен.

Всего в арестованной коллекции Медведчука было 284 картины. 148 передали музею, остальные продают, а деньги направят на усиление обороноспособности Украины.