Правительственная инициатива "єРобота": сколько денег уже получил украинский бизнес

По состоянию на конец сентября 2022 года, в рамках правительственной инициативы "єРобота" было подано около 13 тысяч заявок. Из них 1,4 тысячи уже обработаны и согласованы.

При этом чаще всего предприниматели получали выплаты по программе микрогрантов "Власна справа". Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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Сколько денег уже получили предприниматели

По данным Минэкономики, общие выплаты украинским предпринимателям по всем направлениям программы "єРобота" уже составили около 174 миллиона гривен. Только на этой неделе были профинансированы заявки 172 победителей грантовой программы "Власна справа" на общую сумму 39 миллионов гривен.

Предприниматели сейчас очень креативны. Например, предприниматель из Ровенской области, уже имеющий опыт пошива военной формы для мужчин, решил расширить свой ассортимент и начать пошив формы для женщин. Мы очень рады, что, в частности, с помощью грантов можем помочь производству формы для наших защитниц и обеспечить комфорт нашим военнослужащим,

– поделилась кейсом Бережная.

Напомним, что правительственная инициатива "єРобота" объединяет в себе сразу несколько направлений, в том числе для поддержки перерабатывающих предприятий, программы для садов и теплиц, а также для обучения и старта в IT-отрасли.

Самыми популярными сейчас являются микрогранты "Власна справа", предусматривающие получение предпринимателями до 250 тысяч гривен на начало или развитие собственного бизнеса. Татьяна Бережная подчеркивает, что выданные средства вернутся в госбюджет в виде налогов, уплаченных благодаря новым рабочим местам и расширению компаний.

Добавим, что прием заявок по всем направлениям программ "єРобота" продолжается. Податься на грантовые инициативы можно онлайн, с помощью портала Дія.