Доходы от имени и убыточный бизнес: какое состояние у звездных Бекхэмов и на чем зарабатывают

Супруги Бекхэмов никогда не исчезали с первых страниц газет. Подогревает интерес к жизни звездной пары и сериал на Netflix, рассказывающий много интересных подробностей из жизни Дэвида и Виктории.

Успешные карьеры

Виктория Бекхэм никогда не жаловалась на нехватку средств, оригинально показавших продюсеры сериала на Netflix. Впрочем, несмотря на обеспеченных родителей, девушка никогда не собиралась сидеть на диване и придумывать способы тратить деньги.

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Виктория не была самой талантливой участницей Spice Girls, но вообразить известную группу без нее было просто невозможно. Она воспользовалась шансом и стала иконой моды и светских вечеринок. Это дало отличный финансовый эффект – на протяжении карьеры певицы она заработала около 450 миллионов долларов.

Прекрасно сложилась и карьера Дэвида. Ему удалось много лет находиться в топе самых высокооплачиваемых футболистов мира, а благодаря стараниям жены известные бренды выстраивались в очередь, чтобы пригласить Бекхэма в свою рекламу. Футбольный "отец" Дэвида сэр Алекс Фергюсон возненавидел Викторию за то, что один из его лучших игроков постоянно красуется перед камерами, но итоговый заработок от футбольной карьеры, который оценивают в 800 миллионов – 1,2 миллиарда долларов, стал весомым контраргументом.

Звездная пара всегда была успешной / Фото из інстаграма victoriabeckham

Бизнес Виктории

Виктория создала компанию Victoria Beckham, занимающуюся одеждой и косметикой. Звезда вкладывает в бизнес много времени и энергии, однако назвать его очень успешным затруднительно. Несмотря на аудиторию в десятки миллионов в одной только инстаграмме вещи и косметика Виктории пользуются не таким безумным спросом, какого бы ей хотелось.

Более того, довольно часто он нуждается в дополнительных финансовых вливаниях и несколько раз оказывался на грани краха. В 2020 году ей пришлось взять кредит в 8 миллионов долларов, чтобы поддерживать свой бизнес. Но это было не единственное постороннее финансовое вливание.

В 2019 году "таинственный инвестор" вложил в бренд Victoria Beckham 20 миллионов долларов. СМИ предполагают, что этим щедрым незнакомцем был сам мужчина бывшей певицы. В 2019-20 годах убытки бренда Виктории составили 20 и 10 миллионов долларов.

Если учесть, что еще 30 миллионов долларов в бизнес Виктории вложила компания из Люксембурга в самом начале, за что получила чуть более 20% акций компании, то возникают сомнения, что бизнес звездной "перчинки" имеет хоть что-то общее с доходами.

Как бы там ни было, бренд Victoria Beckham продолжает активную работу и радует своих поклонников новыми интересностями. Возможно, с течением времени инвестиции окупятся, и Виктория станет самым успешным игроком модной индустрии.

Бизнес Дэвида

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Здесь список значительно шире. Основная деятельность Бекхэма – собственный футбольный клуб Интер Майами, в котором сейчас играет сам обладатель 8 "Золотых мячей" Лео Месси. Дэвид заставил инвесторов поверить в проект, и сам факт того, что у него играет самая главная звезда мирового футбола, о многом свидетельствует. Хорошо заработать Дэвиду удалось и на продвижении ЧМ в Катаре, за 10 лет он заработает 177 миллионов долларов.

Studio 99, которая производит контент о самом Бекхэме и на спортивную тематику, тоже генерирует немалые доходы. Маркетинговыми правами Бекса руководит DB Ventures, главную часть акций которой он продал Authentic Brands Group за более 200 миллионов долларов.

До сегодняшнего дня реклама остается мощным источником дохода для Дэвида. Его часто можно встретить в роликах и на плакатах, постоянно пополняющих его банковский счет. Также Дэвид активно инвестирует в акции различных компаний, от киберспорта до стартапов по превращению привычных автомобилей в электрокары.

Сколько у Бекхэмов денег и как они их тратят

Поскольку Бекхемы не обязаны отчитываться о своих средствах, точную сумму их капитала не знает никто. Финансисты предполагают, что речь идет о примерно 500 миллионах долларов.

Это гораздо меньше, чем пара смогла заработать, но знакомство со стилем жизни пары все объясняет. На свои хобби Бекхэмы тратят 46 тысяч долларов в день. Особенно многие супруги тратят на коллекционирование. Картины на 44 миллиона долларов, коллекция вин на 3 миллиона долларов, большой автопарк, раритетные вещи Элвиса Пресли – все увлечения пары тянут на сотни миллионов. Впрочем, звездные супруги вполне способны поддерживать свой образ жизни, ведь вряд ли когда-нибудь избавятся от всех своих источников заработка.