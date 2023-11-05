Успішні кар'єри

Вікторія Бекхем ніколи не скаржилася на брак коштів, що оригінально показали продюсери серіалу на Netflix. Втім, попри забезпечених батьків дівчина ніколи не збиралася сидіти на дивані та вигадувати способи витрачання грошей.

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Вікторія не була найбільш талановитою учасницею Spice Girls, але уявити відому групу без неї було просто неможливо. Вона чудово скористалася шансом та стала іконою моди та світських вечірок. Це дало чудовий фінансовий ефект – впродовж кар'єри співачки вона заробила близько 450 мільйонів доларів.

Чудово склалася і кар'єра Девіда. Йому вдалося багато років перебувати у топі найбільш високооплачуваних футболістів світу, а завдяки старанням дружини відомі бренди вишиковувалися у чергу, аби лиш запросити Бекхема у свою рекламу. Футбольний "батько" Девіда сер Алекс Фергюсон зненавидів Вікторію за те, що один з його найкращих гравців постійно красується перед камерами, але підсумковий заробіток від футбольної кар'єри, який оцінюють у 800 мільйонів – 1,2 мільярда доларів, став вагомим контраргументом.

Зіркова пара завжди була успішною / Фото з інстаграму victoriabeckham

Бі знес Вікторії

Вікторія створила компанію Victoria Beckham, який займається одягом та косметикою. Зірка вкладає в бізнес багато часу та енергії, проте назвати його дуже успішним важко. Попри аудиторію у десятки мільйонів в самому лише Інстаграмі речі та косметика Вікторії користуються не таким шаленим попитом, якого б їй хотілося.

Ба навіть більше, доволі часто він потребує додаткових фінансових вливань та кілька разів опинявся на межі краху. У 2020 році їй довелося взяти кредит на 8 мільйонів доларів, аби підтримувати свій бізнес. Але це було не єдине стороннє фінансове вливання.

У 2019 році "таємничий інвестор" вклав у бренд Victoria Beckham 20 мільйонів доларів. ЗМІ припускають, що цим щедрим незнайомцем був сам чоловік колишньої співачки. У 2019-20 роках збитки бренду Вікторії склали 20 та 10 мільйонів доларів.

Якщо врахувати, що ще 30 мільйонів доларів у бізнес Вікторії вклала компанія з Люксембургу на самому початку, за що отримала трішки більше як 20% акцій компанії, то виникають сумніви, що бізнес зіркової "перчинки" має бодай щось спільне із прибутками.

Хай там як, бренд Victoria Beckham продовжує активну роботу та тішить своїх прихильників новими цікавинками. Можливо, з часом інвестиції окупляться, і Вікторія стане найбільш успішним гравцем модної індустрії.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Біз нес Девіда

Тут перелік значно ширший. Основна діяльність Бекхема – власний футбольний клуб Інтер Маямі, в якому зараз грає сам володар 8 "Золотих м'ячів" Лео Мессі. Девід змусив інвесторів повірити у проєкт, і сам факт того, що в нього грає найголовніша зірка світового футболу, багато про що свідчить. Добре заробити Девіду вдалося і на просуванні ЧС у Катарі, за 10 років він заробить 177 мільйонів доларів.

Studio 99, яка виготовляє контент про самого Бекхем та на спортивну тематику, теж генерує чималі доходи. Маркетинговими правами Бекса керує DB Ventures, головну частину акцій якої він продав Authentic Brands Group за понад 200 мільйонів доларів.

До сьогодні реклама залишається потужним джерелом доходу для Девіда. Його часто можна зустріти у роликах та на плакатах, що постійно поповнює його банківський рахунок. Також Девід активно інвестує в акції різноманітних компаній, від кіберспорту до стартапів з перетворення звичних автівок на електрокари.

Скільки в Бекхемів грошей та як вони їх витрачають

Оскільки Бекхеми не зобов'язані звітувати про свої кошти, точної суми їхнього капіталу не знає ніхто. Фінансисти припускають, що йдеться про приблизно 500 мільйонів доларів.

Це значно менше, аніж пара змогла заробити, але знайомство зі стилем життя пари все пояснює. На свої хобі Бекхеми витрачають 46 тисяч доларів на день. Особливо багато подружжя витрачає на колекціонування. Картини на 44 мільйони доларів, колекція вин на 3 мільйони доларів, великий автопарк, раритетні речі Елвіса Преслі – усі захоплення пари тягнуть на сотні мільйонів. Втім, зіркове подружжя цілком спроможне підтримувати свій спосіб життя, адже навряд чи колись позбудеться усіх своїх джерел заробітку.