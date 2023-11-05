Успешные карьеры
Виктория Бекхэм никогда не жаловалась на нехватку средств, оригинально показавших продюсеры сериала на Netflix. Впрочем, несмотря на обеспеченных родителей, девушка никогда не собиралась сидеть на диване и придумывать способы тратить деньги.
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Виктория не была самой талантливой участницей Spice Girls, но вообразить известную группу без нее было просто невозможно. Она воспользовалась шансом и стала иконой моды и светских вечеринок. Это дало отличный финансовый эффект – на протяжении карьеры певицы она заработала около 450 миллионов долларов.
Прекрасно сложилась и карьера Дэвида. Ему удалось много лет находиться в топе самых высокооплачиваемых футболистов мира, а благодаря стараниям жены известные бренды выстраивались в очередь, чтобы пригласить Бекхэма в свою рекламу. Футбольный "отец" Дэвида сэр Алекс Фергюсон возненавидел Викторию за то, что один из его лучших игроков постоянно красуется перед камерами, но итоговый заработок от футбольной карьеры, который оценивают в 800 миллионов – 1,2 миллиарда долларов, стал весомым контраргументом.
Звездная пара всегда была успешной / Фото из інстаграма victoriabeckham
Бизнес Виктории
Виктория создала компанию Victoria Beckham, занимающуюся одеждой и косметикой. Звезда вкладывает в бизнес много времени и энергии, однако назвать его очень успешным затруднительно. Несмотря на аудиторию в десятки миллионов в одной только инстаграмме вещи и косметика Виктории пользуются не таким безумным спросом, какого бы ей хотелось.
В 2019 году "таинственный инвестор" вложил в бренд Victoria Beckham 20 миллионов долларов. СМИ предполагают, что этим щедрым незнакомцем был сам мужчина бывшей певицы. В 2019-20 годах убытки бренда Виктории составили 20 и 10 миллионов долларов.
Если учесть, что еще 30 миллионов долларов в бизнес Виктории вложила компания из Люксембурга в самом начале, за что получила чуть более 20% акций компании, то возникают сомнения, что бизнес звездной "перчинки" имеет хоть что-то общее с доходами.
Как бы там ни было, бренд Victoria Beckham продолжает активную работу и радует своих поклонников новыми интересностями. Возможно, с течением времени инвестиции окупятся, и Виктория станет самым успешным игроком модной индустрии.
Бизнес Дэвида
Здесь список значительно шире. Основная деятельность Бекхэма – собственный футбольный клуб Интер Майами, в котором сейчас играет сам обладатель 8 "Золотых мячей" Лео Месси. Дэвид заставил инвесторов поверить в проект, и сам факт того, что у него играет самая главная звезда мирового футбола, о многом свидетельствует. Хорошо заработать Дэвиду удалось и на продвижении ЧМ в Катаре, за 10 лет он заработает 177 миллионов долларов.
До сегодняшнего дня реклама остается мощным источником дохода для Дэвида. Его часто можно встретить в роликах и на плакатах, постоянно пополняющих его банковский счет. Также Дэвид активно инвестирует в акции различных компаний, от киберспорта до стартапов по превращению привычных автомобилей в электрокары.
Сколько у Бекхэмов денег и как они их тратят
Поскольку Бекхемы не обязаны отчитываться о своих средствах, точную сумму их капитала не знает никто. Финансисты предполагают, что речь идет о примерно 500 миллионах долларов.
Это гораздо меньше, чем пара смогла заработать, но знакомство со стилем жизни пары все объясняет. На свои хобби Бекхэмы тратят 46 тысяч долларов в день. Особенно многие супруги тратят на коллекционирование. Картины на 44 миллиона долларов, коллекция вин на 3 миллиона долларов, большой автопарк, раритетные вещи Элвиса Пресли – все увлечения пары тянут на сотни миллионов. Впрочем, звездные супруги вполне способны поддерживать свой образ жизни, ведь вряд ли когда-нибудь избавятся от всех своих источников заработка.