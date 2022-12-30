Десятки новых бизнесов: сколько фирм зарегистрировали украинцы в Польше с начала войны

За 2022 год украинцы зарегистрировали в Польше около 15 тысяч фирм. Это самый высокий показатель предпринимательской деятельности среди иностранцев в этом году.

Бизнес в Польше

С 1 января по 15 ноября 2022 года в Польше было зарегистрировано 274,7 тысячи случаев предпринимательской деятельности физических лиц. Из них 24,4 тысячи предпринимателей были иностранцы.

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Из 24,4 тысячи иностранцев украинцы зарегистрировали 14 427 компаний, на втором месте – белорусы (6 493 компаний). Для сравнения:

немецких единоличных компаний было зарегистрировано 267,

французских – 135.

Это свидетельствует о том, что, вопреки тому, что говорят политики некоторых партий, беженцы живут не за счет поляков, – отметила член парламента Анна Гилл-Пентек (Польша 2050), добавляя, что жилье все еще остается ключевой проблемой беженцев. Его мало и оно слишком дорого.

Релокация украинского бизнеса

Добавим, что согласно опросу Gradus, чаще украинцы выбирали Польшу для релокации своего бизнеса. При выборе страны для перемещения бизнеса, предприниматели учитывали наличие деловых связей, место жительства и инфраструктуру.

Также практически все опрошенные предприниматели считают, что украинский бизнес может быть конкурентным и успешным на европейских рынках.

Евроинтеграция бизнеса / Инфографика Gradus