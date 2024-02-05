Госкомпании будут платить в бюджет еще больше: оставил ли им Кабмин хоть какую-то часть прибыли

Правительство активно ищет возможности увеличения поступлений в бюджет. Одно из решений – эффективность работы государственных компаний.

Государственные компании будут платить в бюджет еще больше

Кабинет министров решил увеличить базовый норматив отчисления доли прибыли для государственных компаний и их "дочек". Теперь он будет равен 80% от прибыли по итогам 2023 года.

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По предварительным подсчетам это должно принести в государственный бюджет дополнительные 66 миллиардов гривен. Раньше норматив составил 50%, однако острая потребность в бюджетных средствах для всевозможных выплат заставила Кабмин пересмотреть этот параметр.

Вместе с тем для некоторых государственных компаний нормы отчислений установили на особом уровне:

"Нефтегаз" будет платить в бюджет 95%;

Ощадбанк и "Украинская финансовая жилищная компания" – 30%;

"Укрнафта" – 30%, но только если направит 50% прибыли на капитальные инвестиции;

"Укрнафта" – 30%, но только если направит 50% прибыли на капитальные инвестиции; "Украинское Дунайское пароходство" – 30%, но 50% направят на обновление флота;

Укрзализныця – 50%, еще 30% направит на капитальные инвестиции и инфраструктуру.

Государственные предприятия должны приносить деньги в госбюджет. Это требование закона,

– заявил Алексей Соболев, министр экономики.

При желании государственные предприятия могут передавать в бюджет и большую долю прибыли. Также напомним, что приватизация продолжается, ведь государство хочет избавиться от расходов на неликвидные объекты.