Иски на миллионы гривен: за что украинский бизнес судится с россиянами

После 22 февраля 2022 года украинские компании подали почти 6 тысяч исков против российских компаний. Некоторые из них – на кругленькую сумму.

После начала полномасштабного вторжения в украинские суды поступило 5908 исков, ответчиком в которых выступает Россия. Иски касаются гражданских, хозяйственных и административных правонарушений.

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За какие деньги украинцы судят с россиянами

Чаще сумма иска составляет до 10 тысяч гривен. Впрочем, некоторые иски превышают десятки миллионов. В общей сложности с начала полномасштабной войны таких исков было 18.

Самые дорогие иски украинцев против России​ / Фото Vkursi

Пока деньги взыскать с России не удастся, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Как отметил Chief Legal Officer dentsu Ukraine Владимир Яковенко, у России никто ничего не собирается просить – существуют деньги оккупантов, которые арестованы за границей, поэтому шансы получить компенсацию за ущерб возможность есть.

Что касается решения подавать иск, то здесь, как всегда, есть две позиции: ничего не делать и ждать или активная позиция – зафиксировать прямые убытки и недополученные прибыли. Юридическим языком они называются упущенной выгодой, и именно он стал предметом нашего иска,

– заявил он.

Единственный дискуссионный вопрос – нужно ли компаниям платить судебный сбор. Пока решение остается за судом. Всех пострадавших от россиян бизнесменов просят обращаться в суд и отстаивать право на получение компенсации.

"Считаем, что такие действия приведут к лучшему результату для каждого украинца, и одновременно – к большим потерям нашего врага", – резюмировал Яковенко.